¿Cómo es morir de sed?

(Tomada de la Red)

Según el porcentaje de pérdida de peso debido a la falta de líquidos es como se mide el nivel de deshidratación. Si el agua en el cuerpo se ha reducido a 1% los osmorreceptores – células encargadas de detectar la disminución de agua celular– inician el mecanismo de la sed.De 1 a 2%Los osmorreceptores liberan la hormona antidiurética o HAD. HAD disminuye la pérdida de agua a través de la orina. Una persona de 72 a 75 kilos pierde entre 0.72 a 1.50 kg de peso. Síntomas: sed intensa, pérdida de apetito, fatiga, debilidad y dolor de cabeza, indica Muy Interesante De 3 a 5%Boca seca, poca orina, descensos de rendimiento graves, dificultad de concentración, hormigueo en extremidades, irritabilidad, somnolencia y aumento de la temperatura corporal. El peso de la persona ha descendido entre 2.16 a 2.25 kg.De 6 a 8%El cuerpo extrae el agua de las células y la envía al sistema circulatorio para mantener funcionando los vasos sanguíneos. Las células se encogen ante la pérdida de agua. Síntomas: aumento de la frecuencia cardiaca, mareos, confusión mental, debilidad muscular. Se han perdido entre 4.32 a 6 kilos.De 9 a 11%A medida que la deshidratación avanza, el volumen de agua en el torrente sanguíneo disminuye. El corazón no es capaz de mantener el flujo de sangre a los tejidos. Se frena la sudoración y la capacidad del cuerpo de disipar calor.De 12% en adelantePérdidas mayores a 12% del peso corporal significan alto riesgo de mortandad. 15% provoca sequedad en la piel, se detiene totalmente la diuresis y se imposibilita la capacidad de tragar alimentos; hay dificultad para beber. 20% de pérdida de peso corporal es el límite máximo de deshidratación. En esta fase la piel se agrieta; el cerebro se encoge y ocupa menos espacio en el cráneo. Los vasos sanguíneos que lo conectan pueden romperse; el volumen de sangre deja de llegar a los órganos. Sobreviene la muerte.Morir de sedUna persona puede sobrevivir sin probar alimentos pero con líquidos hasta un mes. Sin tomar agua, sólo de 3 a 5 días. Si las condiciones son adversas, su tiempo de vida puede llegar a sólo 48 horas.