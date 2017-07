Así se ve una plaga de Langosta en Rusia

(Tomada de la Red)

La plaga de langostas que ha invadido la República de Daguestán (Cáucaso Norte ruso) dede principios de verano ya ha dañado alrededor de 114.000 hectáreas de terrenos agrícolas.El mes pasado, esa invasión forzó que las autoridades de Daguestán declararán la alerta máxima en algunos lugares y ha procovado que fumiguen algo más de 90.000 hectáreas de suelo.En este video captado por un conductor se puede observar como miles de esos insectos sobrevuelan los cielos como si se tratara de una tormenta de arena."Destruyen la capa vegetal y dejan la tierra desnuda" porque "no diferencian entre árboles, arbustos o hierba", así que "si se lo comen todo el ganado no tendrá donde pastar y no sabremos qué hacer", ha declarado un habitante local.