8 productos para combatir la depresión

(Tomada de la Red)

Hierba de San JuanLa hierba de San Juan (Hypericum perforatum) también conocida como hipericón o corazoncillo, es ampliamente utilizada para tratar depresiones de leves a moderadas y trastornos del estado de ánimo. Se ha empleado durante cientos de años en salud mental, y actualmente se prescribe para la depresión en Europa. Las únicas personas que no deben tomar hierba de san Juan son aquellas con trastorno bipolar, pues puede desencadenar psicosis o manía.Ácidos grasos omega-3Investigaciones recientes publicadas en la revista CNS Neuroscience & Therapeutics han demostrado que tomar un suplemento de ácido graso omega-3 puede ayudar a reducir los síntomas de la depresión clínica con mayor eficacia que un placebo, según las conclusiones del estudio. En el desarrollo del experimento ningún voluntario tuvo efectos secundarios graves. No olvidemos que los ácidos grasos omega-3 también pueden ser buenos para el corazón y el sistema cardiovascular.ManzanillaUn estudio realizado en 2012 y publicado en la revista de US National Library of Medicine National Institutes of Health, analizó los efectos de la manzanilla alemana o manzanilla dulce, de la planta Matricaria recutita en relación al control de la depresión y la ansiedad. Los resultados mostraron que la manzanilla produjo un mayor alivio de los síntomas depresivos que un placebo. Se necesitan más estudios para confirmar los hallazgos pues el experimento se llevó a cabo con una pequeña muestra de 57 participantes.GinsengEl ginseng se ha utilizado en la medicina china durante miles de años. Este suplemento se encuentra en la raíz nudosa de la planta de ginseng americano o asiático. (No confundir con el ginseng Siberiano -Eleutherococcus senticosus- pues son plantas diferentes y con distintos ingredientes activos. El ginseng ha sido asociado a una mejor claridad mental, más energía y a una reducción de los efectos del estrés, muy útil para los síntomas de la depresión. También desencadena psicosis en personas con trastorno bipolar.LavandaLa lavanda es un aceite esencial popular,utilizado tradicionalmente para la relajación y también para reducir la ansiedad y controlar los cambios de humor. Durante siglos fue suministrada especialmente a las personas que sufrían de trastornos del sistema nervioso. Una revisión de varios estudios realizada en 2013 y publicada en la revista de US National Library of Medicine National Institutes of Health, sugirió que la lavanda puede tener un potencial significativo en la reducción de la ansiedad y la mejora del sueño. Se necesitan más estudios para confirmar los resultados, pues el experimento se llevó a cabo con una pequeña muestra de 60 voluntarios.SAM-ESAM-E es la abreviatura de S-Adenosil metionina. Es una forma sintética de un producto químico que se encuentra naturalmente en el cuerpo. El compuesto natural se encuentra en casi todos los tejidos y fluidos de nuestro cuerpo y, aunque se necesita más investigación para determinar el efecto exacto de esta sustancia artificial, se suele utilizar en Europa como un antidepresivo con receta. Como detalle, este compuesto no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para su uso en Estados Unidos.También conocido como 5-Hidroxitriptófano, se trata de un aminoácido natural y compuesto químico que puede ser eficaz en la regulación y la mejora de los niveles de serotonina en el cerebro (el neurotransmisor que afecta al estado de ánimo o a nuestros cambios de humor). En Estados Unidos y Canadá está disponible sin receta como un suplemento dietético; sin embargo, sí que requiere receta en otros países. Es necesaria más investigación, especialmente sobre la preocupación de que su consumo puede estar relacionado con una complicación neurológica grave.AzafránSe cree que el extracto de azafrán puede mejorar los síntomas de la depresión, sin embargo, apenas existen estudios que puedan confirmar este extremo. Se necesita más investigación.De cualquier forma, si una persona se siente deprimida o experimenta cualquiera de los síntomas de depresión, lo primero que hace haber es buscar ayuda de un médico. Es posible que la "terapia conversacional" con un especialista pueda ayudar más eficazmente a las personas con depresión.