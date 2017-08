Las mejores fotos astronómicas de 2017

(Tomada de la Red)

Las mejores fotos astronómicas de 2017El certamen Insight Astronomy Photographer of the Year cuenta con algunas de las mejores imágenes del universo.El Insight Astronomy Photographer of the Year, convocado por el Observatorio Real de Greenwich (Reino Unido) es considerado el concurso internacional más importante de astrofotografía. No es de extrañar que, año tras año, las imágenes sean cada vez más espectaculares, con el deseo de ser reconocidas y premiadas como las mejores instantáneas del cosmos.En 2016 el concurso recibió en su octava edición más de 4.500 fotografías de 80 países, indica Muy Interesante En 2017 se presentaron 3.800 fotógrafos, profesionales y amateurs, procedentes de 91 países distintos. Por primera vez en la historia del concurso, entre las fotos tomadas por astrofotógrafos de todo el planeta, se encuentran incluso instantáneas de Urano o de algunos asteroides.Las 9 categorías principales en las que se divide el concurso:Vistas del cielo: ya sea durante la noche o el crepúsculo, mostrando la Vía Láctea, lluvias de estrellas, cometas, salida de constelaciones, halos...Auroras: fotografías que presenten aurorasLas personas y el espacio: fotografías del cielo nocturno con personas o elementos de interés humano.Nuestro Sol: imágenes del Sol, incluyendo eclipses solares y tránsitos astronómicos.Nuestra Luna: imágenes de la Luna, incluyendo eclipses lunares y ocultaciones de planetas.Planetas, cometas y asteroides: el resto de objetos presentes en nuestro sistema solar.Estrellas y Nebulosas: cúmulos estelares, remanentes de supernova, nebulosas...Galaxias: imágenes de galaxias, cúmulos de galaxias y asociaciones estelares.Joven Astrofotógrafo del Año: fotografías tomadas por astrónomos principiantes que sean menores de 16 años.Aparte de estas categorías principales, el concurso cuenta con otros dos premios: el premio Sir Patrick Moore al Mejor Novato, a la mejor fotografía tomada por un astrofotógrafo aficionado que no haya participado anteriormente con ninguna imagen; y el premio Robotic Scope, un reconocimiento a la mejor foto captada por un telescopio controlado por ordenador, de los que permiten el acceso del público a través de Internet.Así las cosas, el Observatorio Real de Greenwich ha presentado las fotografías finalistas, que contemplamos a continuación y que se podrán ver en una muestra en el Centro de Astronomía del observatorio.Como siempre, no faltan imágenes de la Vía Láctea, de auroras boreales o de la Luna, objetivos frecuentes de los astrofotógrafos.Veamos las vistas más espectaculares del cosmos.Mr Big DipperUn observador de estrellas contempla la constelación de la Osa Mayor perfectamente alineada con la ventana de la entrada a una gran cueva de glaciares en Engadin, Suiza. Éste es un panorama de dos cuadros, y cada uno es una pila de otras dos imágenes: una para las estrellas y otra para el primero plano, pero sin la composición o la mezcla del tiempo.Fotografía: Nicholas Roemmelt (Dinamarca) / Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada el 29 de diciembre de 2016 con una Canon EOS 1DX Mark II.Super MoonEn esta imagen contemplamos una magnífica vista de la superluna iluminando el cielo nocturno, detrás de la montaña Marmarole, en el corazón de la cadena montañosa de los Dolomitas en Italia. En la noche del 14 de noviembre de 2016, la luna estaba en el perigeo a 356.511 km del centro de la Tierra, la distancia más cercana desde 1948; no volverá a estar tan cerca hasta 2034. Esa noche, la luna aparecía un 30% más brillante y un 14 % más grande que en otras noches de luna llena.Fotografía Giorgia Hofer (Italia) / Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada en el Laggio di Cadore, Provincia de Belluno, Italia el 15 de noviembre de 2016 con una Nikon D750.The Road Back HomeEspectacular instantánea en la que vemos nubes noctilucentes que se extienden a través del cielo iluminando el paseo de un motociclista a casa en esta dramática escena. Las nubes noctilucientes son las nubes más altas de la atmósfera terrestre y se forman por encima de 200.000 pies. Se cree que están formadas por cristales de hielo y, ocasionalmente, se hacen visibles al crepúsculo cuando el sol está por debajo del horizonte y las ilumina.Fotografía: Ruslan Merzlyakov (Letonia). / Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada el 8 de agosto de 2016 en Near Umeå, Suecia con una Canon EOS 6D.Moon Rise ReflectionsUna foto inesperada de la Luna que se levanta sobre el reluciente océano de la costa de Wairarapa, que la hacen tener una semejanza notable con el sol. Mientras el fotógrafo capturaba la puesta de sol sobre Castlepoint, miró por encima del hombro para ver la luna que se elevaba justo detrás, reflejándose en la amplia extensión del Océano Pacífico, convirtiéndose en el nuevo tema de su imagen.Fotografía: Joshua Wood (Nueva Zelanda). / Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada en Wellington (Nueva Zelanda) el 11 de febrero de 2017 con una Sony α7II.Auroral CrownDurante una gira de astrofotografía en la región de Murmansk con Stas Korotkiy, un astrónomo aficionado y muy popular en Rusia, contemplamos los remolinos turquesa de la Aurora Boreal por encima de los árboles cubiertos de nieve. Iluminados por las farolas, los árboles brillan con un rosa vivo que conforman un marco que contrasta en el mayor espectáculo de luces de la naturaleza.Fotografía: Yulia Zhulikova (Rusia) / Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada el 3 de enero de 2017 en Murmansk, Rusia con una cámara Canon EOS 6D.A Battle We Are LosingLa Vía Láctea se eleva por encima de un pequeño radiotelescopio en la Estación Miyun, el Observatorio Astronómico Nacional de China, en los suburbios de Beijing. La imagen refleja la contaminación lumínica cada vez mayor, que junto con el ruido electromagnético, ha convertido muchos observatorios ópticos y de radio, en ciegos y sordos, una batalla que inspiró el título del fotógrafo para el disparo. La imagen utilizó un filtro de contaminación lumínica (iOptron L-Pro) y múltiples bastidores para sacar el máximo partido de la Vía Láctea fuera de las luces de la ciudad.Fotografía: Haitong Yu (China) / Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada el 2 de marzo de 2017 en Beijing, China, con una cámara Sony A7s.Ignite the LightsDespués de una larga caminata a Kvalvika, en las islas de Lofoten en Noruega, el fotógrafo llegó a la playa alrededor de la medianoche. Durante la caminata la aurora era relativamente débil, pero cuando al llegar a la playa el cielo se encendió en un colorido espectáculo de verdes y púrpuras enmarcados por el agreste paisaje. La imagen el el resultado de seis exposiciones diferentes; el cielo fue añadido de una de ellas.Fotografía: Nicolas Alexander Otto (Alemania) / Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada el 26 de septiembre de 2016 en Fredvang, Nordland, Noruega, con una cámara Nikon D800.Aurora over SveaLos colores púrpura y verde de las auroras boreales irradian sobre la ciudad minera de carbón de Svea, en el archipiélago de Svalbard, en el océano glacial ártico. El brillante paisaje terroso debajo del cielo es iluminado gracias a las potentes luces de la industria en el embarcadero de Svea.Fotografía: Agurtxane Concellon (España) / Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada el 25 de febrero de 2017 con una cámara Nikon D810.Shooting Star and JupiterUna estrella fugaz destella a través del cielo sobre el paisaje escarpado de Portland, Dorset. La imagen es producto de dos exposiciones: una para el cielo y otra para las rocas.Fotografía: Rob Bowes (Reino Unido). / Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada el 25 de marzo de 2017 con una cámara Nikon D810.ReflectionEl reflejo de los giros verde brillante de la Aurora boreal se ve reflejado en las ondulaciones de la playa de Skagsanden. Para obtener el efecto de la superficie brillante de este cielo nocturno, el fotógrafo tuvo que estar en la zona de donde entraba la marea, pero solo cuando el agua retrocedía a nivel muy bajo tuvo la oportunidad de capturar esta hermosa escena.Fotografía: Beate Behnke (Alemania) / Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada en Skagsanden, Lofoten, Noruega, el 28 de octubre de 2016.En la imagen contemplamos la luna creciente y la mirada de Marte sobre Saltfjellet en Noruega mientras las luces del norte parecen emanar del paisaje nevoso. La Aurora Boreal fue un invitado inesperado a la hora de capturar la fotografía, ya que el sol estaba a apenas unos diez grados bajo el horizonte, lo que significa que este evento fue toda una sorpresa.Fotografía: Tommy Eliassen (Noruega) / Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada en Nordland, Noruega, el 30 de marzo de 2017 con una cámara Nikon D810A.Crescent Moon over the NeedlesEstamos ante una luna creciente (7%) fija en el cielo de la tarde sobre las agujas del faro en la extremidad occidental de la isla de Wight (Inglaterra). A pesar de que la luna estaba en cuarto creciente y, por tanto, muy delgada, el resto de su forma se define gracias a la luz del sol.Fotografía: Ainsley Bennett (Reino Unido)./ Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada en Alum Bay, Freshwater, Isla de Wight, el 3 de octubre de 2016 con una cámara Nikon D810.Fall MilkLa montaña cubierta de nieve de Sierra Nevada en California, se eleva sobre el bosque ocre alineado perfectamente delante de él, mientras que nuestra galaxia, la Vía Láctea, brilla arriba.Fotografía: Brandon Yoshizawa (Estados Unidos). / Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada en Sierra Nevada, California el 21 de octubre de 2016 con una cámara Nikon D750.Eastern prominenceEl gran protagonista de esta foto es el Sol. Una gran prominencia aparece en la superficie del Sol el 29 de agosto de 2016.Fotografía: Paul Andrew (Reino Unido) / Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada en Dover, Kent, Reino Unido, el 29 de agosto de 2016.Star Track in KawakarpoLas estrellas se dirigen hacia las montañas de nieve de Meili, también, los picos más altos de la provincia de Yunnan, en China. Esta montaña, llamada simplemente la Montaña de la Nieve, es mundialmente conocida por su belleza y considerada de las más sagradas por el budismo tibetano. La luz de la luna en la cima de las montañas parece darles una calidad etérea.Fotografía: Zhong Wu (China) / Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada en DeQin, provincia de Yunnan, China, el 16 de enero de 2017 con una cámara Nikon D810.ISS Daylight TransitLa Estación Espacial Internacional ( ISS) cruza en esta fotografía la cara oscura del satélite natural de la Tierra, la Luna Brillando con una magnitud de -3,5, la ISS fue iluminada por el Sol a una altura de 9º en el horizonte. Al igual que la Luna, la ISS recibe los rayos solares de una manera similar durante sus 15 órbitas diarias a la Tierra, lo que hace posible verla cuando el Sol todavía está arriba. Se trata de un tiro real, sin compuesto o recorte en el proceso.Fotografía: Dani Caxete (España) / Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada en Madrid (España) el 2 de abril de 2017 con una cámara Nikon D610.Hustle and peacefulTomada en The Peak, la montaña más alta de la isla de Hong Kong, la imagen muestra el ajetreo y el bullicio de la ciudad en contraste con el pacífico cielo estrellado. La neblina sobre el bello paisaje nos recuerda que la contaminación lumínica nos impide disfrutar de una vista del cielo aún más impresionante. A lo largo de la costa, vemos las vibrantes luces que evocan la vida acelerada de las ciudades a las que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado.Fotografía: Prisca Law (Hong Kong) / Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada en The Peak, Hong Kong, el 3 de marzo de 2016 con una cámara canon 5D MK IV.The Lost HourLas estrellas parecían girar sobre un astrónomo solitario en colores brillantes púrpuras y rosas del cielo nocturno durante la hora en que los relojes 'saltaban hacia adelante' para comenzar el verano británico. Con el tiempo tan intrínsecamente ligado a la actividad celestial, este rastro de estrellas parecía la metáfora perfecta. La imagen fue producto de largas exposiciones.Fotografía: Andrew Whyte / Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada en Titchfield, Hampshire, Reino Unido, el 26 de marzo de 2017 con una cámara Sony α7s.Beautiful TromsoEl fotógrafo capturó la respuesta de la naturaleza junto a una exhibición de fuegos artificiales imponente; así, mientras la danza de las auroras boreales hacía lo propio en el cielo, los fuegos dibujaban un arco iris echó en las aguas del puerto en Trømso: una exhibición espectacular que el fotógrafo no descubrió hasta 6 meses después al revisar las fotos del viaje.Fotografía: Derek Burdeny / Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada en Tromsø, Noruega, el 7 de marzo de 2016, con una cámara Nikon D810.NGC 2023Esta es la nebulosa NGC 2023. Quizá podamos reconocerla vagamente, porque suele incluirse en las fotografías de la nebulosa de Cabeza de Caballo. La nebulosa NGC 2023 está a 1.467 años luz de distancia de la Tierra y tiene 4 años luz de diámetro. El fotógrafo se centró en NGC 2023 para intentar atraer la luz a los maravillosos detalles vistos a través de su diámetro de 4 años luz. Es una de las más grandes nebulosas de reflexión jamás descubiertas. El socio Steve Mazlin es el procesador principal en este para SSRO.Fotografía: Warren Keller (USA) / Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo, cerca de La Serena, Chile, el 2 de enero de 2016 con un Telescopio reflector RCOS de 16 pulgadas.Orion's Gaseous NebulaSituada a 1.300 años luz de la Tierra, la Nebulosa de Orión se encuentra en la famosa constelación. Es uno de los objetos más fotografiados y estudiados en el cielo nocturno debido a la intensa actividad en el vivero estelar que ve las miles de nuevas estrellas que se crean, lo que también hace que sea un objetivo relativamente fácil para los astrofotógrafos principiantes. Se cree que la nebulosa mide unos 24 años luz y tiene una masa de 2.000 veces la de nuestro Sol.Fotografía: Sebastian Grech / Museo Marítimo NacionalLa foto fue tomada en Londres, Reino Unido, el 15 de febrero de 2017 con el telescopio reflector Sky-Watcher 150 mm.