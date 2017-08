Nadador español guarda minuto de silencio

(Tomada de la Red)

El nadador español Fernando Álvarez acaparó la atención este viernes durante el Mundial Masters de Budapest 2017, luego que pidió a la Federación Internacional de Natación (FINA) que se realizara un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los atentados en Cataluña el pasado jueves.Álvarez, del Club de Natación de Cádiz, recibió la negativa del organismo, de manera que tras el disparo que daba inicio a la prueba de 200 metros braza se quedó parado en la plataforma de salida durante 60 segundosmientras el resto de los participantes saltaban a la piscina y disputaban la competencia.El deportista acudió al Mundial de Budapest para competir en tres pruebas: 50, 100 y 200 metros braza.Afirmó que luego de varios intentos para que la FINA aceptara su propuesta le respondieron que "no era posible porque no se podía perder ni un minuto", declaró al diario 'El Español'.Por eso decidió hacerlo por su cuenta. "Me quedé quieto, como cuando te decían 'firmes' en la mili. Y así me he quedado yo.Salí un minuto después. Pero me da igual, lo estaba sintiendo más que si gano todos los oros del mundo", agregó.Su gesto provocó muestras de gratitud de personas anónimas, de su club y del equipo español.En este sentido, el Club Natación Cádiz aprovechó esta situación para reiterar su pesar por el atentado en Barcelona que dejó como saldo 13 muertos y 100 heridos.