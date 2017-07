Esto es lo que sucede en tu cuerpo cuando te pica un insecto

(Tomada de la Red)

Puedes correr, pero no puedes esconderte de los mosquitos en verano. Esto es literalmente cierto, ya que a los mosquitos les encanta cuando estás empapado en sudor, aunque no es tanto el sudor lo que los atrae si no el dióxido de carbono.Y luego, por lo general cometemos todos los errores que no se deberían de hacer cuando hay una picadura. La realidad es, si es verano, estás obligado a atraer la atención de algunos insectos.Entonces, ¿por qué todas estas picaduras terminan dando tanta comezón? ¿Y por qué podría ser malo rascarse si es tan satisfactorio? Tenemos respuestas, incluyendo cómo identificar estas nueve picaduras de insectos comunes.Cuando un mosquito muerde, perfora la piel con su boca de paja, y luego el mosquito "inyecta saliva en tu piel", explica Jorge Parada, de la Asociación Nacional de Manejo de Plagas. La saliva del mosquito contiene varias proteínas que nuestros cuerpos reconocen como intrusos.Es así como tu sistema inmunológico va en alerta alta, liberando un químico llamado "histamina" que ayuda a las células inmunes del cuerpo a fluir libremente hacia el sitio de la mordedura, indica Muy Interesante El proceso completo y complicado es realmente saludable: si tuvieras un sistema inmunológico débil, no tendrías respuesta y eso podría provocar una infección.Sin embargo, las histaminas son las causantes la comezón. Ellas también son responsables de la hinchazón o protuberancia que aparece una vez que te ha mordido un insecto.Y una vez que sucede, por muy tentador que sea, resiste y no te rasques: Rascarse es una idea terrible, todos los expertos están de acuerdo en esto.Primero, agita esa saliva gruesa del mosquito, que aumenta la respuesta de la histamina. En segundo lugar, el rascarse puede romper la piel, que permite que las bacterias de la superficie de tu piel y de debajo de tus uñas creen una infección bacteriana.Si simplemente no puedes resistir el impulso, por lo menos intenta la alternativa más segura de frotar el área que pica con la palma de tu mano.También se recomienda lavar cualquier picadura de mosquito con jabón y agua fría para lavar las bacterias y aliviar la picazónSi la palabra histamina suena familiar, debería: Probablemente tengas un antihistamínico como Benadryl. La medicina puede calmar la picazón; y también podrías considerar un anti-inflamatorio como ibuprofeno o naproxeno.¿No tomas medicinas? Tenemos opciones naturales para ti, frota hielo, aloe vera o una crema de hidrocortisona sin receta de un 1% en el área afectada de la piel.