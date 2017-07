Hombre mata a cerdo salvaje de 370 kilogramos

SAMSON, Alabama, EU. (AP)

No es raro encontrarse con cerdos salvajes en la región rural del sur de Alabama, pero Wade Seago dijo que nunca había visto uno como el animal de 370 kilogramos (820 libras) al que mató a tiros en su jardín.



Seago relató a al.com que él y su hija vieron al enorme cerdo en el patio de su casa en la población de Samson la semana pasada, después que su mascota, un schnauzer, comenzara a ladrar.



“Cruiser tenía a este enorme cerdo confundido con sus ladridos y sus movimientos”, dijo Wade. “No es una buena situación”.



Así que el hombre fue por su pistola calibre .38 y le apuntó. Le tomó tres disparos derribar al animal, y después lo pesó en las básculas de una compañía de maní.



Seago dijo el miércoles a The Associated Press que planea exhibir la cabeza del animal en su taller de taxidermia. Señaló que el resto del animal fue desechado en la propiedad de un amigo.



“Hay tanta humedad, que tuvimos que dejarlo colgado toda la noche. No confiaría en esa carne”, comentó.



Seago dijo que no se arrepiente de matar al cerdo, que tenía colmillos de 15 centímetros (6 pulgadas) de largo.



Cada año, los cerdos salvajes causan daños por millones de dólares, y los cazadores pueden matar en propiedad privada todos los que quieran, de acuerdo con la ley de Alabama.



“No lo pensé dos veces antes de dispararle”, comentó Seago. “Lo volvería a hacer mañana”.