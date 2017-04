Nace una última orca en el parque de SeaWorld

MIAMI, FLORIDA. (AP)

SeaWorld anunció el jueves la llegada de la última orca que nacerá en cautividad en uno de sus parques.



La orca nació el miércoles por la noche en el parque San Antonio, después de que la compañía con sede en Florida decidiera en 2016 abandonar la cría de orcas.



La compañía no puso nombre a la cría en un primer momento porque los veterinarios del centro aún no habían determinado si era hembra o macho.



La madre, Takara, de 25 años, ya estaba embarazada el año pasado cuando la empresa canceló el programa de reproducción.



El periodo de gestación de las orcas es de unos 18 meses. El parto transcurrió sin incidentes y los dos animales parecían sanos, indicó SeaWorld.



El nacimiento fue uno de esos "momentos extraordinarios", dijo a The Associated Press por teléfono el responsable zoológico de SeaWorld, Chris Dold.