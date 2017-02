Padre se sacrifica para obtener dinero y poder operar a su hijo

(Tomada de la Red)

Sin duda, los padres harían cualquier cosa por sus hijos, más si padecen una enfermedad. Este hombre en China, planeó una estrategia paraEl pequeño sufre varias infecciones en sus ojos, como aniridia o atrofia del nervio óptico, lo quey no tienen los ingresos suficientes para pagar la operación, la cual esta valuada alrededor de 100 mil yuanes.Es por eso que el padre del pequeño, en su desesperación por obtener el dinero, se lanzó a la calle en Pekín, China.Pero eso no es todo,dejarse golpear con la vara de bambú a cambio de recibir donativos.Así de asombroso, el padre les ofrecía a los peatones la oportunidad de pegarle con la vara a cambio de recibir la cantidad de 10 yuanes por cada golpe. También, llevo documentación que comprueba la enfermedad de su hijo, para que las personas no desconfiaran de el.La ayuda se incremento gracias a la difusión que realizaron los medios de comunicación.Fan Fugui, el padre del pequeño, seguirá realizando actividades para juntar dinero, pero sin realizar el extremo ritual.Hasta el momento ninguno de los peatones ha aceptado ayudar a cambio de golpear al padre con la vara, informa ABC.ES.