¿Por qué inhalar helio hace que tu voz suene gracioso?

(Tomada de la Red)

Muchos niños están de acuerdo: Succionar un globo con helio traerá buenos ratos asegurados. Pero contrariamente a la creencia popular, inhalar aire con gas de helio no aumenta tu tono de voz.En cambio, afecta a una propiedad mucho más misteriosa del sonido, llamada "timbre".Un choque en el sonidoCuando hablas, el aire viaja desde tus pulmones ya través de la laringe, donde se encuentra con las cuerdas vocales (o pliegues vocales), las infiltraciones gemelas de la membrana mucosa se extiende horizontalmente a través de la laringe, y golpea la parte inferior, haciéndolos vibrar.La vibración de las cuerdas excita las moléculas de aire en el tracto vocal y establece frecuencias resonantes. La vibración de las cuerdas vocales influye en el tono (la frecuencia fundamental percibida de un sonido) de su voz; La vibración del aire en el tracto vocal influye en el timbre de tu voz (la calidad de un sonido que distingue diferentes tipos de producción de sonido); Y la manipulación del tracto vocal al mover la lengua, los labios, etc.-creando diferentes frecuencias de resonancia que te permite hacer los diferentes sonidos del habla.La voz conoce al helioAdemás de las vibraciones y manipulaciones que influyen en el sonido de tu voz, lo que otra persona oye cuando habla también depende en parte de lo que contiene el espacio donde se crea el sonido.El aire que llena una habitación donde puedes estar hablando a alguien se compone de aproximadamente 78,08% de nitrógeno, 20,95% de oxígeno, 0,93% de argón, 0,038% de dióxido de carbono y pequeñas cantidades de otros gases.El nitrógeno, que constituye la mayor parte de nuestro aire, tiene una masa aproximadamente siete veces mayor que la del helio, indica Muy Interesante Debido a que el helio es más ligero que el aire, las ondas sonoras viajan a través de él más rápido. Cuando inhalas helio, estás cambiando el tipo de moléculas de gas en tu tracto vocal y aumentando la velocidad del sonido de tu voz.Algunas personas piensan que el helio cambia el tono de tu voz, pero la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales no cambia junto con el tipo de moléculas de gas que las rodean.Cuando tu tracto vocal está lleno de helio, tus cuerdas vocales están vibrando a la misma frecuencia que de costumbre.En realidad, es el timbre (de nuevo, la calidad de un sonido que distingue diferentes tipos de sonido, también conocido como calidad de tono o color de tono) que cambia, porque las moléculas de helio más ligeras que el aire permiten que el sonido viaje más rápido y cambie las resonancias de tu tracto vocal haciéndolo más sensible a los sonidos de alta frecuencia y menos sensible a los más bajos.