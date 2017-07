¿Cómo saber si le gustas a alguien por medio de su mirada?

(Tomada de la Red)

La belleza no puede estar simplemente en el ojo del espectador, sino en sus metas relacionales, explica un estudio publicado en Archives of Sexual Behavior.¿Dónde se mantienen tus ojos cuando juzgan a una persona por amistad potencial? ¿Se mueven diferente cuando te gusta alguien? Un estudio, co-escrito por investigadores de Wellesley y la Universidad de Kansas, muestra que las personas escanean el cuerpo de manera diferente, dependiendo de si alguien es juzgado como un potencial amigo o socio potencial romántico.La investigación rastreó los movimientos oculares de 105 estudiantes universitarios heterosexuales mientras veían fotos de desconocidos y respondían preguntas sobre su interés en hacer amigos o salir con esa persona."La investigación sobre la atracción tiende a asumir que hay un conjunto fijo de características que hace que una persona deseable. Este nuevo estudio muestra que lo que la gente busca en una relación de pareja prospectiva depende de sus metas relacionales. La misma persona que hace un amigo muy deseable puede no ser una buena pareja ", explicó Angela Bahns, de la Universidad de Wellesley.El estudio mostró que los hombres y mujeres heterosexuales miraban la cabeza o el pecho de una persona del sexo opuesto más y más a menudo al evaluar el potencial de citas, en comparación con la posible amistad. Por el contrario, tanto hombres como mujeres miraban las piernas o los pies con mayor frecuencia cuando hacían juicios platónicos."Sin embargo, los hombres generalmente veían más la región del pecho y cintura-cadera, sin importar si estaban juzgando la amistad o el potencial de citas", dijo Bahns, "mientras que las mujeres veían más en el pecho, la cabeza y las piernas de una persona ".Los hombres que miraban más tiempo y más a menudo la cabeza estaban menos interesados ​​en una relación platónica, lo que sugiere que los hombres miran a los rostros con una mirada crítica, indica Muy Interesante La investigación también encontró que las mujeres solteras en particular miraban más a un socio romántico potencial que las mujeres que ya estaban en una relación.Por otra parte mirar el centro del cuerpo-piernas, cintura, caderas o pecho- indicó un mayor interés tanto por el romance como por la amistad. Las mujeres que miraban a la cabeza por más tiempo y con más frecuencia estaban especialmente interesadas en la amistad. Las piernas y los pies fueron las regiones menos observadas en general.Bahns señaló que los resultados ponen de relieve el papel del contexto social para juzgar el potencial de las relaciones, lo que sugiere que la gente escanea a otros de manera diferente, dependiendo de lo que buscan en relación con el papel de lo que los otros puedan desempeñar en sus vidas.