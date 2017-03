¿Hay algo raro en esta foto de Lady Di y Carlos?

(Tomada de la Red)

They were the same height pic.twitter.com/2dPFaa9XVN — Philip N Cohen (@familyunequal) 16 de marzo de 2017

They were the same height pic.twitter.com/I9YVAcU4hn — Philip N Cohen (@familyunequal) 18 de marzo de 2017

Un usuario de Twitter ha descubierto a partir de un sello del año 1981 con la efigie de los príncipes de Gales un detalle que se repitió en numerosos retratos de la pareja, informa el diario británico 'The Mirror'. ¿Sabría darse cuenta de cuál es?Philip Cohen nos da la clave para entender por qué hay gato encerrado: "Ambos medían lo mismo".Exactamente, 178 centímetros. Sin embargo, en los retratos de la pareja el heredero al trono británico siempre aparenta tener mayor altura.La revelación ha llamado tanto la atención de los internautas –pese a haber transcurrido más de 35 años de la fotografía que puso a Cohen sobre la pista– que en solo tres días ya ha reunido más de 3.000 'me gusta' y sido objeto de numerosos comentarios."O sexismo o tacones"Por ejemplo, el usuario @thephilosotroll sugiere que el príncipe Carlos llevaba tacones. "O es sexismo o Charles llevaba tacones. Voto por lo segundo", apuntó otro usuario. "En realidad está de pie sobre una caja.Ella habla de eso en su biografía escrita por Andrew Morton, creo", apuntó un avisado internauta.También podría pensarse que en una de las imágenes Diana parece significativamente más baja que su marido para que los '25p' de la parte superior derecha del sello no le taparan el rostro.