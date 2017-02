¿Cómo se vería el muro fronterizo entre México y EU en realidad?

(Tomada de la Red)

El muro en la frontera de México y Estados Unidos ha sido uno de los mayores temas en nuestra país durante los últimos meses.Se tratara de una estructura que se extenderá por más 3,200 kilómetros desde San Diego, California hasta Brownsville, Texas. Aun le falta dos tercios para completarse. Pero, ¿cómo se verá?El cortometraje documental Best of Luck with the Wall, utiliza 200,000 imágenes de Google Maps para mostrarnos de un modo vertiginoso la verdadera magnitud de la frontera entre nuestro país y EUA. Así como los enormes retos que cualquier valla fronteriza afrontaría al separar a ambas naciones.

Field of Vision - Best of Luck with the Wall from Field Of Vision on Vimeo.

El documental es una colaboración entre The Intercept, Field of Vision y el artista digital Josh Begley.