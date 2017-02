Hombre que "murió 27 veces en 24 horas" comparte su experiencia

LONDRES, Inglaterra(Tomada de la Red)

Un británico "ha muerto" 27 veces en 24 horas, pero los trabajadores de un centro médico de la ciudad de Worcester han logrado devolverlo a la vida una y otra vez, informa el periódico 'The Sun', retomado por RT De acuerdo con el diario, el 17 de diciembre del año pasado Ray Woodhall, de 54 años, sintió un dolor agudo en el pecho mientras jugaba 'fútbol caminante' (una variante de fútbol para los mayores de 50 años que no son capaces de jugar el juego tradicional por falta de movilidad), pero pensó que simplemente estaba deshidratado, ya que solo tomó un trago antes de jugar.Luego el hombre se desplomó después de que fue llevado a un hospital por consejo de una enfermera local.Resultó que el dolor en el pecho y el desmayo fueron efectos de un ataque de corazón.Luego en el hospital Woodhall tuvo 26 paros cardiacos más.No obstante, gracias al equipo de cardiología del Worcestershire Royal Hospital, el hombre logró sobrevivir las 24 horas que estuvo permanentemente entre la vida y la muerte."Me dijeron que nunca han oído de que alguien 'muriera' tantas veces y la única razón por la que estoy aquí es por ellos", dijo el hombre a 'The Sun', agregando: "El personal del hospital fue brillante y les debo todo".Woodhall también ha contado que "morir" era "como quedarse dormido" y eso fue lo que pensaba que le pasaba hasta que el personal médico le dijo "te fuiste".Como resultado de su experiencia Woodhall perdió el 20% de la función de su corazón, pero, gracias a su determinación y experiencia deportiva, se estabilizó y está en camino a la recuperación, soñando con volver a jugar fútbol.