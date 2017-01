El mejor ejercicio para cada etapa de tu ciclo menstrual

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

De acuerdo a una encuesta hecha por Playtex Sport, el 75% de las mujeres deja de hacer ejercicio en esos días. Sin embargo, la actividad física es buenísima para las fluctuaciones hormonales.



Lo único que debes hacer es aprender a elegir los entrenamientos adecuados para cada etapa de tu ciclo.



Semana 1



Los niveles de estrógeno y progesterona están por los suelos, así que el sangrado es pesado y es posible que hayan cólicos. Estas mismas hormonas incrementan la tolerancia al dolor y ayudan a la recuperación muscular a un ritmo más acelerado.



Es por eso que, aunque tengas ganas de quedarte en cama y comer chocolates, tu mejor opción es ir al gym; una clase normal de kickboxing no se sentirá tan difícil como antes.



Semana 2



Gracias a los niveles de testosterona, ganarás más masa muscular a través de un entrenamiento de fuerza. Una gran opción para aprovechar esto es el crossfit, siempre y cuando seas cuidadosa con tus ligamentos, especialmente las rodillas.



Por razones no claras, los niveles de estrógeno también provocan mayores accidentes.



Semana 3



Cuando ovules (entre el día 14), tus niveles de estrógeno están a la alza, causando que el cuerpo use la grasa como fuente principal de energía.



Ese cambio metabólico hará que tus entrenamientos sean más fáciles y estables, así que si estás entrenando para un maratón, prueba tu resistencia en esta semana.



Semana 4



Tu vagina se está preparando para el mayor evento con una alza de progesterona. Llorarás en películas, te sentirás inflamada y tendrás grandes antojos.



Si eres capaz de salir de cama, toma una clase de yoga o de pilates. Nada muy fuerte ni complicado.