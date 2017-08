Cosas que pueden pasarte mientras duermes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Dormir es uno de los placeres más grandes de la vida, pero tiene también una función sumamente importante en la calidad de salud de una persona, y aunque no lo creas, también existen padecimientos médicos o psicológicos que se relacionan únicamente con el sueño.



En estos, la gente sufre de diversos síntomas que los pueden llevar a la muerte, o en casos menores a una mala calidad de sueño para toda la vida, si no se cuidan de la manera correcta.



Como podrás ver en el conteo que traemos gracias a Genial Gurú, si bien estos padecimientos se pueden explicar gracias a la ciencia, hay otros que no tienen una causa cierta o conocida, así como tampoco tienen tratamiento.



Si te identificas con alguno de ellos, es recomendable que acudas al médico para tener una mejor calidad de vida. ¡Toma nota!



- Parálisis del sueño



La persona despierta y de pronto no puede moverse. Viene acompañado de miedo y alucinaciones de que hay alguien más en la habitación. Esto ocurre porque es como si el cerebro "se apagara". Al menos el 7% de la población ha experimentado esta pesadilla.



- Alucinaciones Hipnagógicas



Cuando una persona está a punto de caer, pero aún no se queda dormida, comienza a ver alucinaciones, imágenes extrañas frente a sus ojos. Es una respuesta que pueden presentar las personas sanas, pero que están bajo mucho estrés.



- Hablar dormido



La persona que lo sufre seguramente no tiene idea de lo que pasa, no es peligrosa mentalmente. Es más común en hombres, de cualquier edad, y generalmente se debe al estrés. Quien lo padece está tratando de resistir entre hacer algo o no en la vida real.



- Un sueño dentro de un sueño



Sí, la persona tiene un sueño dentro de otro sueño así como en la cinta "El Origen". Algunos espiritistas creen que cuando tienes estos sueños es porque estás más predispuesto a tener prácticas espirituales.



- Sonambulismo



Es el estado opuesto a la parálisis del sueño, la consciencia está dormida, pero las personas pueden caminar, limpiar o hasta salir de la casa y en la mañana ya no recuerdan nada. Esta situación ocurre en un 10% de la población y la causa es desconocida.



- Síndrome de la cabeza explosiva



La persona despierta con la sensación de una explosión muy fuerte, que puede ir acompañado de un flash o un zumbido constante. El fenómeno no es peligroso, pero asusta a la gente, a veces creen que están teniendo un infarto.



- Apnea del sueño



Lo que ocurre es que la persona deja de respirar durante su sueño, lo que provoca que se despierte en ese momento. La calidad de sueño disminuye y la presión arterial sube por lo que puede causar problemas del corazón. La obesidad, el tabaquismo y la edad representan un riesgo.



- Sueños recurrentes



Seguramente todos hemos pasado por tener extraños sueños que se repiten mucho, y se cree que es porque el cerebro presta mucha atención a cosas que nosotros no notamos, esas cosas regresan a nosotros como sueños.



- Caerse de la cama



A veces sentimos como si nos estuviéramos cayendo de la cama, esa sensación nos hace despertar. La situación es que dormir es similar a morir, el ritmo cardíaco baja, por ello el cerebro se asusta al recibir este mensaje de muerte "real" y manda un impulso a los músculos.



- Experiencia extra corpórea



Es un fenómenos neuropsicológico en el cual una persona está mitad despierta y mitad dormida, así logra verse dese fuera de su cuerpo; para algunos videntes esto significa que el cuerpo tiene alma.