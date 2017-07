Lo que debes saber del Día Internacional de Nelson Mandela

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La Organización de las Naciones Unidas proclamó el 18 de julio, día del nacimiento del líder sudafricano, como Día Internacional de Nelson Mandela, en conmemoración del ex presidente sudafricano quien fue defensor de los derechos humanos en su país.



En noviembre de 2009, la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó esta celebración en reconocimiento de la contribución aportada por el ex mandatario de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad.



Según su sitio web, la ONU recalcó que con esto se reconocen los valores de Nelson Mandela y su dedicación al servicio de la humanidad a través de su labor humanitario en los ámbitos de la solución de conflictos, las relaciones interraciales, la promoción y protección de los derechos humanos, la reconciliación, la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños y otros grupos vulnerables, así como la lucha contra la pobreza y la promoción de la justicia social.



En el apartado dedicado a este luchador social, la ONU dijo que se reconoce también su contribución a la lucha por la democracia a nivel internacional y a la promoción de una cultura de paz en todo el mundo.



En 2015, la Asamblea General amplió el alcance del Día Internacional Nelson Mandela para que se utilice a fin de promover condiciones de encarcelamiento dignas, así como sensibilizar acerca del hecho de que los reclusos son parte integrante de la sociedad.



Pide también que se valore la labor del personal penitenciario como servicio social de particular importancia.



"La Asamblea General, en su resolución, no sólo adoptó la revisión de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, sino que también aprobó que estas sean conocidas como "Reglas Nelson Mandela", para rendir tributo al legado del Presidente de Sudáfrica fallecido y que pasó 27 años en prisión en el transcurso de su lucha, que se menciona anteriormente", se lee en el sitio web de la ONU.



El organismo agrega que en los centros de información de la ONU en todo el mundo se organizaron eventos y actividades para conmemorar el Día de Mandela.



En las redes sociales, podemos seguir en #MandelaDay, #Time2Serve y #DíaDeNelsonMandela.





DATOS IMPORTANTES



El 18 de julio de 1918 nace Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica.



En 1956 a 1961 es acusado, junto con otras 155 personas, en un juicio por traición.



El 5 de agosto de 1962 Mandela es detenido por salida ilegal del país e incitación a la huelga. Es juzgado y condenado a cinco años de cárcel.



El 12 de junio de 1964 es condenado a cadena perpetua y enviado a Robben Island (posteriormente es trasladado a la cárcel de Pollsmoor y luego a la cárcel Victor Verster). Sale de la cárcel en febrero de 1990.



Tres años después, recibe el Premio Nobel de la Paz.



El 27 de abril de 1994 se dan las primeras elecciones multirraciales en Sudáfrica con reconocimiento pleno del derecho a voto. Ese año, su partido, el Congreso Nacional Africano, gana por una extensa mayoría.



El 10 de mayo de 1994 Nelson Mandela toma posesión como primer presidente democráticamente elegido de Sudáfrica, Su mandato duró hasta 1999.



Nelson Mandela falleció en Johannesburgo el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años.



Este año cumpliría 99 años.



El rugby fue utilizado en el pasado como un método de fomentar la reconciliación nacional, mediante un plan del ex presidente Nelson Mandela.



El pasado 20 de julio Joel Joffe, el abogado de Nelson Mandela en el juicio de Rivonia que condenó a cadena perpetua al luego presidente sudafricano, murió en Londres a los 85 años, dando pie este martes a numerosos homenajes.



Mandela, una inspiración: Guterres



El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró que Nelson Mandela es una fuente de inspiración para el mundo.



"Ha demostrado valentía y compasión, además de su compromiso con la justicia social y la cultura de paz", dijo en un mensaje por este 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela.



Recordó que a pesar de que el líder sudafricano pasó 18 años en prisión, condenado a trabajos forzosos y al aislamiento, se sobrepuso al sufrimiento y dirigió su país hacia un futuro más esperanzador.



Invitó, junto con la Fundación Mandela, a personas de todo el mundo a que este día dediquen al menos 27 minutos de su tiempo a realizar una actividad al servicio de sus comunidades.



El trabajo voluntario es el centro de cada 18 de julio en el Día Internacional Nelson Mandela, día en que se recuerda su nacimiento.