Entre más besos, menos caries

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

No es un secreto que ciertas zonas del cuerpo humano tienen una buena cantidad de bacterias, y entre esos rinconcitos ricos en microorganismos, se encuentra por supuesto, la boca.



A pesar de que la gran mayoría de estas bacterias generalmente se encuentran de manera pacífica en nuestro cuerpo, existen algunas descompensaciones que pueden llegar a provocar ciertas enfermedades o padecimientos, y uno de ellos son las molestas caríes.



Sin embargo, durante algunos años, los especialistas pensaban que si se combatía precisamente a la bacteria que las produce, se podría terminar con la enfermedad, pero con lo que no contaban era con que este padecimiento es producido no solo por una, sino por diversos tipos de microorganismos.



Según información de Fundación UNAM, tan sólo en la boca hay unas 700 especies de bacterias, por lo que resulta complicado erradicar esta enfermedad.



Para estudiar la relación entre las bacterias que habitan en la boca y la aparición de caries, se tomaron muestras de placa dental de dientes sanos y otras de la lesión inicial de la caries sobre el esmalte, así como de la lesión en dentina.



Después de analizar las muestras se reveló que la placa dental sana tiene mayor diversidad de bacterias que en donde se encuentran las lesiones, lo que lleva a suponer que en ellas se produce un micro ambiente donde pocas bacterias pueden sobrevivir.



Esta enfermedad no la padece el 100% de la población, por lo que se llegó a pensar que eran precisamente esas personas las que contaban con una especie de protección contra la caries, teoría que no ha sido comprobada.



Ciencia UNAM recordó que una estudiante de laboratorio, una las afortunadas personas que nunca tienen caries, señaló que su novio antes tenía caries, pero desde que estaba con ella ya no la padecía.



Eso llevó a los especialistas a pensar que a través de la saliva, en los besos, le estaba compartiendo las bacterias que la protegían de la caries.



Se llevaron a cabo experimentos y se observó que algunas bacterias benéficas producían sustancias antibióticas naturales que atacan a otras bacterias, precisamente a las que causan la caries.



Hoy en día, existe un laboratorio que ha comenzado a patentar estas bacterias que inhiben este padecimiento, sin embargo aún se estudia la factibilidad de comercializarlas completamente.