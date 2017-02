5 Beneficios del pan

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si miramos las despensas de los hogares, las mesas de los restaurantes y los principales sitios donde hay alimentos, podemos darnos cuenta que un elemento que nunca falta es el pan, esto se podría deber a los múltiples beneficios que aporta a la salud, pero también a la accesibilidad que se tiene a este producto así como el gran sabor que le aporta a las comidas.



Tampoco es casualidad que el pan sea base de nuestra alimentación, de acuerdo con el Departamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, el pan es un alimento cuantitativa y cualitativamente importante desde el punto de vista nutricional por la cantidad de proteína vegetal de contiene, por sus nutrientes para la salud digestiva y los hidratos de carbono que brindan energía.



Pero además es un alimento que contiene poca grasa, no contiene colesterol y es rico en minerales, vitaminas como el calcio, hierro, zinc, magnesio, potasio, fósforo, vitaminas B1, B6, niacina, diversos componentes bioactivos, así como antioxidantes.



Y aunque el pan tiene todos estos componentes que sin duda aportan una gran riqueza nutricional al organismo la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en la actualidad no se consumen suficientes frutas, verduras y fibra dietética como lo son los cereales integrales.



Lo que trae como consecuencia que no se alcance una dieta sana fomentando de esta manera la malnutrición.



Es importante señalar que la preparación del pan ha seguido una evolución y en la actualidad a sus perfiles nutricionales le han añadido fibra, cereales integrales, semillas, ácidos grasos con omega 3 pero seguirán añadiéndose otros componentes que lo hagan aún más completo.



Recordemos que las autoridades de la Secretaría de Salud en México recomiendan incluir pan y cereales de preferencia integrales en nuestras comidas para que nos aporten fibra y carbohidratos y así obtener energía, así como vitaminas y minerales, además de lácteos bajos en grasa, frutas y alimentos proteínicos.



El pan integral que se elabora con harina integral contiene vitaminas B1 y B6 que son esenciales para el metabolismo, tiene un alto contenido de fibra que ayuda a regular las funciones intestinales lo que ayuda a evitar enfermedades como la diabetes tipo 2.



Así podemos darnos cuenta que el pan nos permite seguir una alimentación completa que repercute en nuestra salud por la gran cantidad de nutrientes que aporta a nuestro organismo y por consiguiente se hace evidente en un balance y equilibrio para nuestra vida.



Date la oportunidad de disfrutar de este alimento con mayor regularidad y acompáñalo de otros alimentos nutritivos como vegetales, frutas o verduras.