Duelo de los monos grabado por una cámara oculta

(Tomada de la Red)

Cuando la serie de la BBC 'Spy In The Wild' infiltró a un mono robot entre una tribu de langures grises, el animal falso murió accidentalmente. Esto permitió a la cámara oculta capturar los detalles íntimos de cómo los monos reaccionan.





El video filmado en Rajasthan, India, sorprendió y molestó a los espectadores, ya que la reacción de los monos a la muerte es similar a la pena experimentada por los seres humanos.



Muy Interesante indica que la idea principal detrás de la innovadora grabación era poner un equipo de cámara dentro de lo que parece un animal con la esperanza de ver la comunidad de vida silvestre desde otra perspectiva.



Este tipo de conocimiento puede ayudarnos a entender mejor a los animales y a darnos cuenta de que tal vez no somos tan diferentes de ellos como pensamos.



Especialmente, cuando se trata de monos, nuestros "parientes" más cercanos, que tienen amigos y enemigos, se estresan, se apegan a sus madres y, como muestra el video, pasan por un proceso de duelo después de una pérdida.