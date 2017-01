Diez curiosidades para saber más de la Cineteca Nacional

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La Cineteca Nacional es una institución dedicada a la preservación, catalogación, exhibición y difusión del cine mexicano que depende de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y forma parte de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos.



Su primera sede estuvo en la Ciudad de México y fue inaugurada el 17 de enero de 1974, esta construcción fue hecha por el arquitecto Manuel Rocha y con tres salas estaba dedicada al cine nacional, internacional y experimental o de arte.



La Cineteca se ha convertido en uno de los pocos recintos donde se puede disfrutar del séptimo arte en su forma más pura, permite espacios para los cineastas emergentes y diferentes géneros cinematográficos, es una opción apta para el bolsillo y para celebrar su inauguración,tenemos un recuento de algunos datos que seguramente no conocías de la Cineteca Nacional.



Con información de “México.Mx” y “México es Cultura”.



1. Su fundación



Fundada en 1974 como archivo fílmico nacional, la Cineteca Nacional es un organismo gubernamental encargado de rescatar, clasificar, conservar, restaurar, preservar y difundir la obra cinematográfica más destacada de México y del mundo.



2. Primera exhibición



La primera cinta que se exhibió fue “El compadre Mendoza”, del director Fernando de Fuentes Carrau, pionero de cine sonoro nacional.



3. Los primeros años



Fue inaugurada gracias al Plan de Reestructuración de la Industria Cinematográfica creado cuatro años antes, en 1970. En esas instalaciones, ubicadas en la Calzada de Tlalpan y Río Churubusco, había tres salas, la más grande tenía capacidad para 590 espectadores.



4. El incendio



Estas instalaciones fueron destruidas por un incendio en 1982, cuya causa nunca fue aclarada y tampoco se conoce el número exacto de víctimas o del patrimonio perdido. La Cineteca se recuperó en una nueva sede para 1984.



5. Medalla Salvador Toscano al Mérito Cinematográfico



En 1983, la Cineteca instituyó la entrega de la Medalla Salvador Toscano al Mérito Cinematográfico, dedicada a reconocer la actividad del séptimo arte en el país. El nombre de la presea rinde tributo al pionero del cine nacional.



6. Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional



Este es un evento relevante de la cinematografía y se realiza desde 1978, sus antecedentes se remontan a 1958 con la Reseña de Acapulco, un evento exclusivo a invitación del gobierno mexicano.



7. El diseño



La nueva fachada fue diseñada por Rojkind Arquitectos y pronto se convirtió en un ícono de la Ciudad de México por su estilo geométrico.



8. Diez salas de cine



Actualmente la Cineteca cuenta con 10 salas de cine que llevan el nombre de diversos personajes de la industria como Matilde Landeta y Luis Buñuel.



9. La política de filmes no comerciales



Las películas que podrás encontrar no son comerciales, sino joyas de todos los géneros que han traído un impacto al mundo del séptimo arte.



10. El más proyectado



Hasta 2014, el director más proyectado en el cine fue Woody Allen, con 20 cintas en la Muestra Internacional de Cine.