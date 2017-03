Stonehenge cimbra por proyecto de túnel

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El monumento de Stonehenge peligra. El gobierno británico planea la construcción de un túnel viario bajo los dólmenes, la joya megalítica enclavada en Inglaterra, informó El País.



Estos planes tienen como fin descongestionar una de las arterias más transitadas del país, que discurre a pocos metros del monumento antiguo que forma parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO.



El Ministerio de Transportes ha señalado que en sí la vía A-303 ya altera la tranquilidad en el recinto antiguo debido al congestionamiento, por lo que propone el plan del túnel de 2.9 kilómetros de longitud, aunque para ello sea parecido hacer un agujero profundo en el terreno en el que se emplazan los prehistóricos círculos de piedras.



El historiador Tom Holland escribió en su cuenta de Twitter que "la construcción del túnel será devastadora en términos arqueológicos y también morales". Con ello se hizo eco de la demanda en el que la Alianza de Stonehenge ha recogido más de 17 mil firmas.



Expertos comentan que el túnel echaría por tierra las expectativas de hallar nuevos testimonios prehistóricos que se presume están enterrados en el área.



No obstante, las instituciones que gestionan el terreno (National Trust y English Heritage replican que el proyecto permitirá reconectar los sectores norte y sur del emplazamiento, reabriendo antiguas vías no exploradas desde hace 5 mil años.



Aunado a estas declaraciones, un informe de la UNESCO apuntó que los planes del Gobierno de Theresa May pueden resultar beneficiosos para ese sensible entorno al contribuir a aislarlo de la presión del tráfico.



Si bien la Alianza de Stonehenge reconoce estas declaraciones y mantiene su rechazo, reconoce que le será casi imposible frenar el proyecto.