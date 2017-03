Irlandeses festejan hoy a San Patricio

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Te presentamos algunos hechos y curiosidades sobre esta festividad.



1. San Patricio es el santo patrono de Irlanda



Su día se celebra el 17 de marzo porque esa fecha conmemora su muerte.



2. El primer desfile de San Patricio no se celebró en Irlanda, sino en Boston, Estados Unidos, en 1737. Hasta 1903, se realizó por primera vez en el país; específicamente, en la ciudad de Waterford.



Hoy en día, los eventos para festejar pueden variar bastante de una región a otra. Por ejemplo, en Dublín, hay un festival de cuatro días, que incluye desfiles, recorridos históricos y talleres ofrecidos por museos. En Belfast, Irlanda del Norte, hay un carnaval y concierto.



3. Una de las tradiciones más conocidas, a nivel internacional, es decorar de verde edificios célebres, como el Coliseo o el London Eye. Incluso se unen a la fiesta sitios como las Cataratas del Niágara.



4. Es la fiesta nacional más celebrada fuera de su propio país. Sin mencionar Irlanda, las ciudades estadounidenses de Nueva York, Boston y Chicago, así como Londres, son sede de algunos de los festejos más importantes por el Día de San Patricio.



5. El color verde no siempre fue el color asociado a San Patricio. De hecho, antes del siglo XIX el más común era el azul.



Festeja en CDMX



Por segunda ocasión, nuestra capital también tendrá su celebración del Día de San Patricio. En la Condesa, este sábado se llevará a cabo un festival que rinde homenaje al folclor irlandés.



Iniciará a las 12, con un desfile que partirá desde la esquina entre Tamaulipas y Patriotismo y llegará hasta el Parque España. No olvides llevar algo verde.



Participarán bandas de gaitas, agrupaciones de música celta y habrá muestras de baile típico. También estará presente la Embajada de Irlanda en México.