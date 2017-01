Cómo romper con alguien, según tu signo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Romper con alguien no es fácil. Independientemente si eres tú la que termina la relación, o viceversa, no es algo que cualquiera hace completamente por gusto. Sin embargo, si estás lista de dar el siguiente paso para terminar tu relación y no sabes cómo reaccionará, te lo decimos en orden astrológico.



Aries:



A Aries no le gustan las excusas. Si rompes con él por teléfono o por mensajes, es posible que tu chico actúe como si no le interesara y no te buscará para pedir más explicaciones.



Así que no trates de mejorar la situación. Ellos siguen adelante rápidamente, así que no gastará más tiempo de lo debido contigo.



Tauro:



El toro necesita justicia, lógica y practicidad, así que es súper importante que seas lo más real posible al explicar por qué las cosas no están funcionando. No estará muy feliz al respecto, pero no te juzgará ni resentirá.



Géminis:



Los gemelos son muy persuasivos, así que tendrás que mantenerte firme con tu decisión. Son tan buenos negociantes que te querrá convencer de seguirlo intentando. Tampoco le gusta perder, así que éste podría ser un rompimiento MUY dramático.



Cáncer:



Auch… al cangrejo le va a doler muchísimo este rompimiento. Es por eso que debes prepararte para las lágrimas y hasta los ruegos. Sé fuerte y trata de verte lo más firme posible, pues seguramente te seguirá contactando después de ese momento.



Leo:



Para romper con un Leo necesitarás mucho valor. Es difícil terminar con el “Rey del Zodiaco”. Tu mejor opción es ser lo más directa y honesta posible. El corazón del león es muy sensible, pero también querrá saber su retroalimentación.



Virgo:



Un virgo quedará desconcertado, especialmente porque les

encanta nutrir lo que aman, y cuando se sienten amenazados, se pierden por completo. Hazle saber lo mucho que lo quieres y sé clara sobre tu futuro.



Libra:



Tendrás que ser lo más racional para terminar con un Libra. Les gusta escuchar todos los aspectos de una situación y no querrán oír que fue su culpa. Si tomas una postura equilibrada, hasta podrían terminar siendo amigos.



Escorpio:



El seductor del zodiaco. Créeme, no querrás entrarle al drama con Escorpio. Verá detrás de tus mentiras y atajos si es que tratas de contarle una historia que no es. Recuerda, cuando un escorpio quiere algo, lo consigue, y si no, no se cansará hasta conseguirlo de nuevo.



Sagitario:



Aventurero y espontáneo, es mejor terminarlo cuando estén fuera, ya sea en un parque o durante una caminata. Tienes que ser lo más sincera posible, y si todo sale bien, hasta ambos podrían verlo como un rompimiento positivo.



Capricornio:



Capricornio hará batalla, así que deberás ser muy firme con tu decisión. Dile lo mucho que lo disfrutaste y lo mucho que te enseñó, pero aclara que no es algo personal. Y no te atrevas a hacerlo por mensaje o por correo… o te arrepentirás.



Acuario:



El Acuario te va a pedir razones concretas. Es decir, el “no está funcionando” no te va a funcionar. Necesita entender exactamente por qué estás haciendo lo que haces y si tus respuestas no le gustan, podría armar un dramón horrible.



Piscis:



Si no quieres lastimar a piscis, tendrás que sugerir una conversación sobre sentimientos. Tienes que hacerle ver, de la manera más gentil posible, que no está funcionando su relación. Aún así, si fuiste importante para él, no te dejará ir emocionalmente.