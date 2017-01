La clave para no consumir comida chatarra

(Tomada de la Red)

No importa que tan saludable seas, que tanto ejercicio practiques o que tan buena sea tu alimentación, siempre que vemos comida chatarra no podemos evitar probarla.En algunas ocasiones resulta casi imposible mantener nuestra fuerza de voluntad ante esas delicias.La solución ante estas tentaciones,afirma un estudio publicado en 'Journal of Marketing Research'."Descubrimos que cuando a los participantes se les ofrece consumir comida poco saludable tienen mayor inclinación a consumirla cuando se requiere menos participación física para servírsela", afirman los autores Linda Hagen, Aradhna Krishna y Brent McFerran, profesores de mercadotecnia de la Universidad de Carolina del Sur, de Michigan, E.U y la Simon Fraser, Canadá.Cuando nosotros mismos tenemos que levantarnos a servirnos comida, tendemos a comer menos, ya que implicamos esfuerzo de nuestra parte, informa RT. Según los autores esta investigación,, de acuerdo con una serie de experimentos realizados.