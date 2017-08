Tomar soda de dieta arruina tu metabolismo

(Tomada de la Red)

La soda de dieta gobernó el reino de la pérdida de peso, pero desafortunadamente ese tiempo dejó de existir. En este punto, estas bebidas dulces deben venir con una etiqueta de advertencia. No sólo son una de las peores bebidas para los diabéticos, si no que también tener consecuencias graves en tu cerebro.Un estudio publicado en Current Biology, explica exactamente de que tratan los edulcorantes artificiales en la dieta de soda.Para el experimento, la neurocientífica de Yale Dana Small diseñó cinco bebidas, todas las cuales fueron endulzadas usando la misma cantidad de sucralosa, un edulcorante artificial. Aunque cada uno sabía tan dulce como una bebida que contenía alrededor de 75 calorías de azúcar, Small varió las calorías usando un carbohidrato insípido llamado maltodextrina. Cada bebida contenía cero, 37,5, 75, 112,5, 150 calorías.Los participantes consumieron cada bebida seis veces durante un período de varias semanas, dos veces en el laboratorio y cuatro veces en casa. Small evaluó entonces sus exploraciones cerebrales para determinar cómo cada bebida afectó los mecanismos de recompensa del cerebro, indica Muy Interesante Lógicamente, un recuento de calorías más alto debería producir recompensas más altas en el cerebro. Pero las respuestas metabólicas a la bebida alta en calorías fueron menores que para la bebida de calorías medianas. ¿Qué significa esto?Como resulta, la dulzura -no las calorías- determina la respuesta del cuerpo a los alimentos. Cuando la dulzura y las calorías son igualadas, el mecanismo de recompensa del cuerpo y la tasa metabólica actúan normalmente. Pero el cuerpo se confunde cuando trata de digerir algo que tiene mayor o menor cantidad de calorías en relación con su dulzura.Es como si tu sistema se rindiera y no supiera que hacer, con el metabolismo confundido, es probable que las calorías adicionales se almacenen en el músculo, grasa o el hígado, y todo eso son malas noticias. Así que si decides tirar todos los refrescos de dieta que tienes en tu alacena, tu cuerpo te lo agradecerá.