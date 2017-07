Comer chocolate te hace más inteligente

(Tomada de la Red)

A lo largo de los años, los científicos han confirmado que una serie de sustancias químicas naturales presentes en los granos de cacao tienen efectos terapéuticos.Por ejemplo, los polifenoles del chocolate negro aumentan la calma y la satisfacción de los individuos y los flavonoles son capaces de revertir los problemas de memoria asociados con la edad, esto es, el declive de la memoria.Ahora, un equipo de científicos de la Universidad de L'Aquila (Italia) ha descubierto que una dosis diaria de cacao actúa como un suplemento dietético para contrarrestar los distintos tipos de deterioro cognitivo, indica Muy Interesante La ingesta de cacao se asoció a una mejora en la memoria de trabajo y en el procesamiento de información visual. El estudio ha sido publicado en la revista Frontiers in Nutrition.Los expertos examinaron los efectos de la administración de los flavonoles del cacao en la actividad cerebral y, más concretamente, qué sucede si este tratamiento se prolonga durante un largo período de tiempo.Así, analizaron los efectos del consumo de cacao en cantidades baja, media o alta, ya fuese en forma de bebida o en barra de chocolate durante un período de entre cinco días y tres meses.Encontraron suficientes evidencias para apoyar las afirmaciones positivas para la salud atribuidas al cacao y, en particular, a los compuestos de flavonoles.Los sujetos del estudio mostraron mejoras en el rendimiento de la memoria de trabajo y un mejor procesamiento de la información visual tras consumir chocolate. Eso sí, los beneficios variaron dependiendo del grupo demográfico.Para los ancianos, la ingesta a largo plazo de chocolate mejoró la atención, el procesamiento mental, la memoria de trabajo y la fluidez verbal y, sobre todo, fue más beneficioso para aquellos que tenían deterioro cognitivo leve o inicio de pérdida de memoria."Este resultado sugiere el potencial de los flavonoles del cacao para proteger la cognición en las poblaciones vulnerables mediante la mejora del rendimiento cognitivo a largo plazo", comentan los autores.Para las personas sanas, sin pérdida de memoria, el chocolate también podría mejorar el funcionamiento cognitivo normal y tener un papel protector en el rendimiento cognitivo.El grupo con mayores beneficios por consumir cacaoLos científicos obtuvieron resultados prometedores para personas que sufren de privación crónica del sueño o trabajan con turnos distintos habitualmente.En el estudio, las mujeres que tomaron cacao tras una noche de insomnio total, vieron contrarrestado el deterioro cognitivo asociado a la falta de sueño."Si se observa el mecanismo subyacente, los flavonoles del cacao tienen efectos beneficiosos para la salud cardiovascular y pueden aumentar el volumen sanguíneo cerebral... Esta estructura se ve particularmente afectada por el envejecimiento y por lo tanto, es una fuente potencial de disminución de la memoria relacionada con la edad en los seres humanos", aclaran los investigadores."El chocolate negro es una rica fuente de flavonoles, así que deberíamos comer un poco de chocolate negro todos los días", sentencian.Como curiosidad, recordamos que el chocolate también contiene teobromina, una sustancia tóxica. Sin embargo, no debemos alarmarnos pues para provocar un envenenamiento habría que ingerir alrededor de 85 tabletas -que no porciones- de chocolate seguidas.