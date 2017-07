Cirujanos le quitan 27 lentes de contacto "olvidados" en su ojo

(Tomada de la Red)

Un caso único en la oftalmología fue registrado en noviembre del año pasado en el Reino Unido, cuando los médicos citaron a una mujer de 67 años para una cirugía de cataratas.A la hora de aplicarle la anestesia los cirujanos notaron una "masa azul" que resultó ser 17 lentillas. Tras una posterior inspección, para su asombro descubrieron 10 lentillas más.La paciente no se percataba de su presencia y atribuyó cierta incomodidad al síndrome del ojo seco y a su avanzada edad.En la historia de su práctica profesional, el equipo de cirujanos ―que incluía a un oftalmólogo con más de 20 años de experiencia― no había visto nada parecido.Los médicos decidieron hacer público el caso porque antes no se creía que fuera posible retener tantas lentillas sin que se notara una significante irritación.El estudio ha sido publicado en 'The British Medical Journal' (BMJ) a principios de julio de este año."Nos sorprendió mucho que la paciente no se diera cuenta porque esto [las lentillas] debió causar mucha irritación mientras estaba ahí", comentó la oftalmóloga Rupal Morjaria, una de las autoras del estudio, a la revista 'Optometry Today'.Tras el inusual hallazgo, la intervención quirúrgica fue pospuesta debido al elevado riesgo de que la paciente contrayera endoftalmitis.La mujer había utilizado lentillas desechables a lo largo de 35 años, pero no acudía a citas regulares con oftalmólogos y no reportó ningún síntoma que pudiera remitir a las lentillas 'olvidadas' durante el chequeo previo a la operación."Quedó bastante desconcertada. Cuando la inspeccionaron dos semanas después de que le retiraran las lentillas, la paciente afirmó que sus ojos se sintieron mucho más cómodos", agregó Morjana. La médica enfatizó que si el uso de las lentillas no se vigila, pueden causar "graves infecciones que pueden conducir a la pérdida de la vista".