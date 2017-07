¿Latinoamerica es el sueño de mujeres rusas?

(Tomada de la Red)

Todas han notado, en mayor o menor medida, la desmesurada atención por parte de los hombres latinos."Adoran a las chicas rusas, no paran de mirarnos y de piropear", cuenta Svetlana, que lleva viviendo cinco años en Guatemala. "A veces, esto te levanta el ánimo, pero a veces molesta.Los hombres rusos deben de estar demasiado acostumbrados a tener tanta belleza a su alrededor y no nos hacen ni caso. En cambio, en Latinoamérica una mujer rusa no puede pasar desapercibida", comenta esa joven.2. Playas y buen climaOtra de las razones por las que las mujeres rusas le tienen mucho cariño a América Latina son sus condiciones climáticas, buenas playas y sitios exóticos."El clima aquí es mucho más suave que San Petersburgo", comenta Olga desde Chile. "Disfruto muchísimo de vivir en este país, de pasear por las calles, correr por la playa", cuenta.Anastasia, que reside en Colombia, durante ocho meses recorrió varios países de Latinoamérica (México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) para finalmente establecerse en Cartagena de Indias. "Me enamoré de Cartagena a primera vista: las coloridas casas con balcones, el agua azul del Caribe, magníficas puestas de sol, música en vivo en las plazas y gente muy amable", comentó en una entrevista a RBTH.Las mujeres consultadas por RBTH, destacan también que el trato entre personas en América Latina es mucho más sencillo y agradable. "La gente aquí es mucho más relajada y abierta que en Moscú", cuenta Olga, residente en Argentina desde hace tres años."Además, me gusta mucho que me hablen en la calle y en las tiendas, que la gente no sea tan cerrada como lo son los rusos en su mayoría".Anastasia, sostiene que esta región la atrae "por su lejanía y misterio".Lo mismo piensan muchas otras chicas rusas. "El hecho de que América Latina esté lejos, hace que este lugar nos parezca lleno de mitos y misterios y esto atrae muchísimo", comenta a RBTH Julia, que lleva año y medio viviendo en México.Las jóvenes entrevistadas por RBTH afirman también que la gente en América Latina sabe disfrutar de la vida y lo transmite a cualquiera que va a esa región."Los latinoamericanos no corren tanto, no pretenden ganar tiempo todo el rato. Saben conformarse con poco y vivir más relajados, a diferencia de los rusos", opina Olga desde Argentina.En grandes carteles extendidos a lo largo de la rambla que promocionan al 'Uruguay Natural' se lee: "El país del encuentro", "El país para disfrutar".