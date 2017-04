Los errores médicos llenan los cementerios

(Tomada de la Red)

El progreso de la medicina ha salvado a millones de personas de una muerte segura, y la calidad y la esperanza de vida en todo el mundo alcanzan niveles nunca vistos. Durante el siglo XIX, uno de cada diez nacimientos en Europa acababa con el fallecimiento de la madre debido a alguna infección; hoy muere una por cada 11.000 partos. A lo largo de siglo XX, la tasa de mortalidad infantil descendió en los países desarrollados de un 20 % a menos de un 1 %. La expectativa de vida en Europa occidental no llegaba a los 30 años de media en 1870 y hoy supera los 79.



Estos datos tan favorables se deben, sobre todo, a las mejoras en la salubridad e higiene, las vacunas y los antibióticos. No obstante, si bien la medicina moderna ha desplegado su extraordinario potencial, todavía aparece lastrada por no pocos puntos oscuros. Uno de los más urgentes de abordar es el de los errores médicos.



Negligencias letales

El filósofo francés Michel de Montaigne (1533-1592) decía que los errores de los médicos "los cubre la tierra". A tenor de los fallecimientos, se precisa mucho espacio para hacerlo. Un estudio de 2016 de la Universidad Johns Hopkins (EE. UU.), publicado en el British Medical Journal, elevaba a 250.000 los estadounidenses muertos por negligencias sanitarias cada año. Estos fallos se sitúan como la tercera causa de mortalidad, por detrás de las dolencias cardiovasculares y el cáncer. Los investigadores subrayan que las cifras podrían ser superiores, ya que el trabajo no registra más que los fallecimientos en los hospitales.



En España no existen estadísticas oficiales, solo disponemos de las denuncias de la asociación El Defensor del Paciente, que recogió más de 800 notificaciones sobre personas muertas por presuntos errores médicos durante 2015. Según la memoria de esta organización, cien de esos casos pueden vincularse a infecciones hospitalarias o a retrasos en el envío de la ambulancia al domicilio del enfermo, pero el resto responden a fallos en el diagnóstico o a mala praxis médica. Entre las denuncias presentadas sin resultado de muerte, en 2015 se contabilizaron 14.430.



Más información sobre este tema en el reportaje "Cómo detectar y combatir los errores médicos", escrito por Sergio Parra para el número 11 de la revista Muy Interesante Estar Bien, ya en tu kiosco.