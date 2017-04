¿Por qué necesitamos vacaciones?

(Tomada de la Red)

¿Te vas de vacaciones éste año? Parece que muchos de nosotros estuviéramos pasando más tiempo en el trabajo que nunca, a pesar de vivir "bien". Con horarios cada vez más exigentes, muchos profesionales optan por saltarse las vacaciones por completo. De hecho, más de la mitad de todos la población mundial no han ido de vacaciones en el último año.



Pero la investigación sugiere que sólo trabajar y nada de descanso podría ser malo para la salud de innumerables maneras. Por lo general, reconocemos que el ocio está vinculado a más bienestar, pero ¿qué significa eso?



Para empezar, si no tomas un descanso cada año, la exposición prolongada al estrés puede derivar en problemas del corazón. Una revisión sistemática de años pasados, con relación entre largas horas de trabajo y enfermedades coronarias reveló que las personas que trabajan más de un día normal de 8 horas tienen alrededor de un 40% más riesgo de enfermedades del corazón. Podría haber una relación causal debido a factores como el estrés, la falta de descanso y de sueño.



Otro ejemplo es el Framingham Heart Study, el mayor estudio observacional a largo plazo que ha investigado los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares durante tres generaciones, desde 1948. Algunos de los resultados revelaron que la gente que evita tener unas vacaciones durante varios años tienen 30% más probabilidad de tener un ataque al corazón.



Está claro que tu corazón definitivamente necesita vacaciones, pero también las necesita la mente. En estos días no es raro traer tu teléfono y seguir trabajando, incluso cuando ya terminó la jornada laboral, pero realmente debes de tratar de evitarlo.



Investigaciones en ciencia cognitiva han demostrado que las personas son en realidad más creativas si dejan que sus mentes vaguen un poco, mientras que las largas horas de trabajo en un escritorio pueden hacer que sea menos nítido, especialmente con el paso del tiempo. Pasar tiempo fuera del lugar de trabajo nos hace más productivos.



Estar una playa o tomando selfies en sitios históricos también tiene beneficios para la salud mental. Aparte de la mejora obvia e inmediata en el estado de ánimo y la satisfacción con la vida, las vacaciones también podrían disminuir la depresión. Los estudios observacionales muestran que las personas que toman más vacaciones son menos propensas a tener episodios depresivos, gracias a la reducción del estrés que unas vacaciones pueden proporcionar.



Las sensaciones buenas de unas vacaciones son indiscutibles, la psicóloga holandesa Jessica de Bloom, realizó un estudio internacional, donde asegura que la gente se sentía más saludable durante las vacaciones, tienen un mejor estado de ánimo, un mayor nivel de energía, y están más satisfechos con su vida.



Así que tal vez es el momento de revisar tu presupuesto y pasar un rato agradable y de calidad sin trabajar...dile a tu jefe que es por razones de salud.