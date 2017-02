¿Qué es un 'buddy film'?

(Tomada de la Red)

No son pocas las cintas cuya trama principal gira en torno a la amistad de dos protagonistas masculinos y en las que se enaltece como una virtud el hecho de que formen equipo y se unan para luchar juntos contra la adversidad. Así que no es de extrañar que tengan su propio género: el buddy film, que, traducido al castellano, sería algo así como "película de colegas". Vamos, que estas historias pueden resumirse en un "Te quiero, tío", pero normalmente impregnado de pura testosterona.Suelen combinar muy bien con filmes de acción, aventuras, comedias o incluso un compendio de ellas y relega la típica relación de hombre-mujer a un segundo plano. Asimismo, es muy típico de estas películas que ambos protagonistas enarbolen personalidades muy dispares –al estilo de los cervantinos don Quijote y Sancho Panza–, lo que suele generar situaciones divertidas.En la historia del cine encontramos muchos ejemplos: desde los más antiguos, con parejas míticas como El Gordo y el Flaco y Abbott y Costello, en la primera mitad del siglo pasado, o Jerry Lewis y Dean Martin en la década de los 50, pasando por Robert Redford y Paul Newman en Dos hombres y un destino (1969), hasta los más actuales, con Denzel Washington y Mark Wahlberg en 2 Guns (2013), Ryan Gosling y Russell Crowe en Dos buenos tipos (2016) o Jeff Bridges y Gil Birmingham en Comanchería (2016) –nominada a cuatro premios Óscar en la ceremonia del próximo 26 de febrero, incluido el de mejor película y mejor actor de reparto para Bridges–. Por cierto, si no la viste en el cine, el DVD de Comanchería sale a la venta el 26 de abril.Los inolvidables Riggs y MurtaughAunque quizás una de las primeras parejas que se nos vengan más rápido a la cabeza a la hora de hablar de buddy movies sea la que conformaron Mel Gibson y Danny Glover como los incombustibles policías de Los Ángeles Martin Riggs y Roger Murtaugh en la saga Arma letal, de la que se hicieron nada menos que cuatro películas (de 1987 a 1998). De hecho, si no se ha rodado una quinta en estos últimos años es porque Gibson se ha resistido a ello. Pero como a falta de pan… ya se sabe, lo que se ha preparado es un remake para la televisión: la serie de Fox está protagonizada por Clayne Crawford y Damon Wayans.De la misma época que la película primigenia de Arma letal es un título que unió en la gran pantalla a Sylvester Stallone y Kurt Russell: Tango y Cash (1989). Y, por supuesto, no queremos dejarnos en el tintero a la pareja que formaron en Pulp Fiction (1994) Samuel L. Jackson y John Travolta, ni la hilarante Arma fatal (2007), película que parodia con cariño a los buddy films y que tiene como protagonistas al sargento Nicholas Angel (interpretado por Simon Pegg), un superpolicía de Londres al que sus jefes trasladan a un pueblo de la campiña inglesa porque es tan bueno que los está dejando a todos en mal lugar, y a su nuevo y poco curtido compañero Danny Butterman (Nick Frost).También encontramos ejemplos de este género con protagonistas femeninas. Es el caso de la road movie Thelma y Louise (1991) y de la divertida Cuerpos especiales (2013), con Melissa McCarthy y Sandra Bullock dando vida a dos agentes de la ley. Al igual que Arma fatal, la película dirigida por Paul Feig también se encarga de caricaturizar los tipismos de las buddy movies.