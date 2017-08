Rescatan a cocodrilos con amenaza de extinción en Camboya

PHNOM PENH, CAMBOYA. (AP)

Nueve huevos hallados en la jungla y llevados a un centro de conservación en Camboya produjeron siete cocodrilos de una especie en peligro de extinción, informaron conservacionistas el martes.



La Wildlife Conservation Society, basada en Nueva York, y la Administración de Pesca de Camboya dijeron que los nueve cocodrilos siameses rompieron los cascarones en el Centro de Conservación de Reptiles de Koh Kong tras ser sacados de la jungla para protegerlos de predadores y cazadores furtivos.



La WCS dijo que hay sólo 410 especímenes de esa especie de cocodrilo, únicamente en Camboya, Malasia, Myanmar, Tailandia y Vietnam.



La especie es considerada como el grave riesgo de extinción por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza porque sus números están decreciendo rápidamente.



El descubrimiento en junio de 19 huevos fue el primer nido de cocodrilos siameses registrado en seis años en el área de Ser Ambel.



El centro de conservación fue establecido por las dos entidades para salvaguardar reptiles en peligro, como el cocodrilo siamés y la tortuga camboyana.



"Cuidaremos de estos críos hasta que puedan sobrevivir en la naturaleza por su cuenta”, dijo Som Sitha, asesor técnico de la WCS para el Proyecto de Conservación de Ser Ambel, en un anuncio conjunto de las entidades.



"Soltaremos algunos en la jungla, mantendremos a otros para cría”.



Su colega Tun Sarorn, a cargo de tortugas camboyanas y cocodrilos siameses en el centro, expresó su entusiasmo por el nacimiento.



"Estoy tan entusiasmada por verlos. Es la primera vez que los he cuidado desde que llegué al centro”, dijo. “Antes de verlos, me sorprendió escuchar sus gemidos desde dentro de los cascarones. Fue increíble y me sentí muy feliz porque me di cuenta de que iban a salir. Los alimentaré en los próximos días con pececitos y ranitas”.



Un grupo diferente, WWF-Cambodia, anunció separadamente noticias alentadoras sobre otra especie en peligro, el Irrawaddy, o delfín del Mekong, que tiene una población global de unos 7.000 ejemplares, 90% de ellos en Bangladesh.



En Camboya y Laos existen aproximadamente 80 adultos en el río Mekong.



WWF-Cambodia anunció el martes que desde enero hasta esta semana se registraron ocho nacimientos y dos muertes de los delfines, una mejora respecto al mismo período el año pasado, cuando hubo cuatro muertes y cuatro nacimientos.