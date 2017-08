Conoce los mitos de nutrición que te suben de peso

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Realmente es normal que la gente esté confundida con respecto a su nutrición. Con tanta información y recomendaciones conflictivas, nunca es fácil identificar qué es real… y qué no.



Al final del día estamos hablando de un tema que está directamente relacionado con tu salud, así que debes estar bien informada.



Mito 1:



Si comes comida chatarra, sólo tienes que quemar las calorías

No es tan sencillo. La calidad de lo que comes es importante. Y el daño de alimentos no saludables no puede contrarrestarse con ejercicio.



Compensar tus malas decisiones con ejercicio no es la solución; la actividad física le mete presión al cuerpo, y sin una nutrición adecuada para recuperarse de la actividad, el cuerpo podría debilitarse, en lugar de fortalecerse. Una dieta balanceada y completa es importante para todos.



Mito 2:



Puedes comer toda la proteína que quieras.



La mayoría quiere limitar sus carbohidratos… pero no su proteína. Y la verdad es que todo en exceso es malo. La proteína que comes mantiene, cura y repara el tejido del cuerpo.



Pero sólo necesitas cierta cantidad para cumplir con tales tareas. Cuando excedes ese número, la proteína extra puede prevenir la pérdida de peso o simplemente hacerte subir de peso.



Puedes incluir proteína a todas tus comidas, pero simplemente no te satures.



Mito 3:



Comer después de hacer ejercicio contrarresta lo que hiciste.



No, las calorías que consumes después de hacer ejercicio no se acumulan directamente en tus células grasas. De hecho, es súper importante comer después de realizar cualquier actividad física.



El ejercicio es duro, y tu cuerpo necesita recuperarse. ¿Cómo? Con una comida o botana rica en nutrientes que lo ayudarán a reparar el daño. Este proceso de recuperación es clave, pues no sólo es parte del entrenamiento, sino que gracias a él construirás y mantendrás masa muscular, acelerarás tu metabolismo y mejorarás tus niveles fitness.



Mito 4:



La fruta es un mal dulce.



Hay gente que evita las frutas porque tienen mucho azúcar. Pero según un nuevo estudio hecho en Harvard, evitar las frutas no contribuye a la pérdida de peso.



Y no sólo es buena para mantener un buen peso, sino que es rica en nutrientes, agua y fibra. Además el azúcar está mucho menos concentrado que en otros alimentos dulces.



Mito 5:



Comer grasa te hace gorda.



A pesar de que los nutriólogos han dado su mejor intentado para probar que la grasa no es mala… la fobia permanece.



Comer las grasas correctas es la mejor opción para bajar de peso. Además de que satisfarán tus necesidades, suprimen el apetito y no suman kilos de más.



Además son ricas, ¿cómo crees que la vida sería tan injusta?