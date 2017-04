Hallan huevos de dinosaurio de 70 millones de años con embriones

(Tomada de la Red)

Huevos de dinosaurio que datan de hace 70 millones de años fueron encontrados en la Patagonia argentina, con la particularidad de que todavía contienen embriones en su interior.El hallazgo lo realizó hace varios años un 'criancero' (pequeño productor de chivos y ovejas) a 160 kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén, pero solo ahora ha sido hecho público."Se están investigando los embriones completos y se pudo hacer un análisis de la piel embrionaria y de la dentadura", dijo durante la exposición del hallazgo Claudia Della Negra, directora provincial de Patrimonio Cultural de Neuquén, según informa Télam.La funcionaria explicó que el sitio del descubrimiento, denominado 'Auca Mahuevo', en su momento era un pantano que fue "tapado por las aguas muy suavemente", y que tanto este sedimento como el material de erupciones volcánicas en la zona permitieron preservar dentro de los huevos a los embriones, cuya cantidad no fue precisada.Della Negra aprovechó este anuncio para comunicar la intención de convertir el sitio del hallazgo en un "parque paleontológico para la visita turística", aunque dejó claro que "preservar el sitio para las futuras generaciones" es la prioridad."Pedimos siempre a cualquier persona, sea trabajador, criancero, turista... que si encuentra algo no lo levante del lugar y si encuentra pinturas las deje intactas, que no le haga grafitis arriba", solicitó la funcionaria, haciendo hincapié en que todavía pueden ser descubiertos restos de trascendencia internacional en el lugar.