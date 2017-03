Los noctámbulos comen menos saludable que la gente de la mañana

(Tomada de la Red)

Existen dos tipos de personas las que son más activas en la mañana y las que están más despiertas en la noche, y en realidad la división no es tan clara.Sin embargo, probablemente te identificas más con un cronotipo que con el otro, lo que significa que compartes más rasgos con uno. Una investigación publicada en la revista Obesity y destacada por el New York Times , ha demostrado que si eres más una persona de la mañana tendrás más ventajas. En promedio, los madrugadores tienden a ser más conscientes que sus homólogos nocturnos, así como más puntuales.Y de acuerdo con un estudio publicado recientemente en la revista Obesity y destacado por el New York Times , también son mejores en la elección de alimentos saludables.Investigadores monitorearon los hábitos alimenticios de aproximadamente 2,000 voluntarios, quienes también completaron una encuesta diseñada para determinar su cronotipo. En general, no hubo realmente una diferencia significativa entre la gente de la mañana y los noctámbulos en términos del número total de calorías consumidas por día - pero había una diferencia en el tipo de alimento que cada grupo hacía.“Las personas nocturnas comían menos en la mañana y tendían a elegir alimentos en el desayuno más altos en azúcar y con menos fibra, así como comida alta en carbohidratos y grasas.” Explicó un artículo publicado en el New York Times Los fines de semana, las diferencias eran mayores. La gente nocturna comía mucho más azúcar y grasas, y cenaba el doble de cantidad a comparación de la gente de la mañana.Existe una posible explicación para la diferencia: la gente de la noche simplemente no fue hecha para el desayuno. "Los tipos nocturnos son más propensos a vivir en contra de su tiempo biológico interno", explicó el autor principal del estudio, Mirkka Maukonen, del Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia.