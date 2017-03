¡Un lago de Australia se ha vuelto rosa!

(Tomada de la Red)

Imagina que cerca de tu casa hay un lago, y que de un día a otro se torna rosa. Bueno, debido a una mezcla de factores ambientales, eso es exactamente lo que sucedió en Melbourne, Australia.



Como reporta The Telegraph, el Parque Westgate, ubicado en el suburbio Port Melbourne, es ahora casa de un vívido cuerpo de agua. Su color inusual se puede atribuir a los altos niveles de sal, altas temperaturas, luz solar y un poco de lluvia.



“El crecimiento de algas en las costra de sal al fondo del lago produce un pigmento rojo (beta caroteno) como parte de su proceso de fotosíntesis y en respuesta a los altos niveles de sal,” explica en Facebook Park Victoria (agencia del gobierno australiano que maneja los parques nacionales y estatales).



Además declararon que es probable que el lago del Parque Westgate regrese a su color original una vez que llegue el invierno (ahora está terminando el verano en Australia), trayendo consigo temperaturas más frías y más lluvias. Mientras tanto, los visitantes deben abstenerse de nadar en el lago.



Este no es el único lago rosa de Australia: El continente tiene un par de ellos, incluyendo el Lago Hiller del archipiélago La Recherche, que es rosa intenso todo el año.







En México no nos quedamos atrás, también tenemos nuestro lago rosado: Las Coloradas, en Yucatán. La concentración de sal y microorganismos hacen que el mar de La Colorada se tiña de un peculiar tono que ha hecho que cientos de turistas viajen hasta este punto para atestiguar tal espectáculo.