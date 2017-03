¿Es mejor hacer ejercicio en la noche o en la mañana?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Al final del día no importa si haces ejercicio a las 6 de la mañana o a las 8 de la noche, el punto es que haces lo que muchos no: llevar un estilo de vida activo.



Pero la pregunta es: ¿la hora en que lo llevas a cabo afecta los resultados y tu peso?



En la mañana



Aunque hacer ejercicio en la mañana técnicamente no tiene ningún beneficio directo con la pérdida de peso, hacerlo temprano usualmente conlleva a más ejercicio durante la semana.



Típicamente la mañana es el momento del día en que la mayoría tiene menos obligaciones que obstaculizan el ejercicio.



Y tiene sentido, pues uno solamente tiene que asegurarse de ir a la escuela o ir a trabajar, pero una vez que llegue la tarde o la noche, puede presentarse una junta de trabajo inesperada, un cumpleaños que no prevenías o una lluvia que afecte el tráfico.



En la noche



Como con los entrenamientos mañaneros, realizarlos en la noche no tienen una correlación directa con la pérdida de peso. Sin embargo, hacer ejercicio en la noche puede ayudarte a manejar los niveles de estrés de un día tenso, lo cual, indirectamente mejora los resultados de un estilo de vida más saludable.



Esto sucede porque el ejercicio elimina la hormona del estrés, cortisol, la cual ha sido relacionada con un incremento de la grasa abdominal.



Resultados



Yo creo que lo mejor es hacer ejercicio en las mañanas Y en las noches, pero como la mayoría tienes cosas que hacer (y una vida), hay que reconocer que ambos momentos del día tienen sus ventajas, y que cada uno debería elegirlos de acuerdo a lo que les convenga.



Al final del día, el mejor momento para hacer ejercicio es aquel en que te sientas a gusto haciéndolo.