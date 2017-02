¿Tienes un desorden del sueño?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Después de apretar el botón de snooze un par de veces, sales de la cama, vas al baño, y mientras te lavas los dientes, te ves al espejo y por un minuto entero contemplas la idea de renunciar a tu trabajo y vivir en pijama por el resto de tu vida.



Todos hemos estado ahí y es completamente normal para la mayoría. Pero cuando la necesidad desesperada de dormir se interpone en tu vida diaria, podrías tener un problema más serio de lo que te imaginas.



¿Me estoy quedando dormida durante el día?



Tomar una pequeña siesta de vez en cuando para recargar batería no es la gran cosa, y de hecho tiene sus beneficios. Pero si estás durmiendo entre 7 y 9 horas al día, y aún así no puedes permanecer despierto durante tus actividades cotidianas, algo anda mal.



Podrías tener narcolepsia, un desorden cerebral que altera tu ciclo del sueño completamente. Otros posibles síntomas incluyen alucinaciones, cojeado abrupto o parálisis antes o después de un “ataque del sueño”.



¿Me cuesta trabajo ir a dormir o quedarme dormida?



A veces el estrés del día no te permitirá dormir… y está bien, no eres un robot, así que es normal verse afectada por cosas así. Pero si siempre te cuesta trabajo ir a dormir, entonces podrías estar luchando con insomnio.



Aunque no lo creas, del 6 al 10% de la población sufre de insomnio crónico, el cual requiere más de 30 minutos para irse a dormir por varios días en la semana.



Aquellos con insomnio sufren ansiedad o frustración cada vez que están en cama. Se preocupan por tratar de compensar sus horas de sueño perdido y hacen hasta lo imposible por ir a dormir.



Desafortunadamente, entre más lo intenten, menos probabilidades tienen de lograrlo.



¿Hago movimientos raros mientras duermo?



No hablo de dar vueltas y moverse de un lado a otro, hablo de patear o levantarse de la cama abruptamente. Si estás durmiendo y de repente sientes hormigueo o se te duermen las piernas, podrías ser que tengas el síndrome de las piernas inquietas.



Esta condición técnicamente es un desorden de movimiento, pero la continua necesidad de cambiar la posición de tus piernas no te permitirá dormir cómodamente.



Aunque este síndrome puede afectar a hombres y mujeres, la incidencia es mayor en mujeres. También es más común en mujeres embarazadas.



No tiene cura, pero un doctor podría ayudarte a mantener los síntomas en calma. También puedes tomar suplementos, evitar la cafeína, alcohol, tabaco y hacer ejercicio.



¿Me es imposible mantener un horario regular para dormir?



Aunque tu alarma del celular te ayude a despertarte temprano para ir a trabajar o a la escuela, también tienes una alarma interna que mantiene un registro de tus patrones de sueño.



Se le llama ritmo circadiano y cual reloj normal, a veces puede salirse de control. Si tus patrones de repente se ven alterados, podrías tener un desorden del sueño de tu ritmo circadiano.



¿Hago ruidos de atragantamiento o suspiros al dormir?



Un verdadero ronquido podría despertarte, pero seguramente no te hará mucho daño. Deberías preocuparte si te encuentras teniendo problemas para respirar durante la noche. Una apnea obstructiva del sueño es un desorden del sueño relacionado con la respiración, donde las vías respiratorias colapsan durante tus horas de sueño, provocando sonidos raros.



Además de que esto te sacará mucho de onda (y a tu pareja), esto puede ser señal de problemas de salud, tales como hipertensión, diabetes tipo 2 e infartos. La apnea del sueño también está relacionada con el aumento de peso, y fallas del corazón en mujeres después de la menopausia.



En conclusión, si crees tener un gran problema del sueño, no te lo guardes. Menciónale tus hábitos nocturnos a tu doctor y que te haga un chequeo general.