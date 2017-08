Lúcete según tu personalidad y color preferido

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En este regreso a clases, verte increíble dentro y fuera del aula es muy sencillo. Debes recordar que más allá de si tu look es moderno, geek, sofisticado o divertido, los colores que utilizas transmiten mucho de tu personalidad.



Por ejemplo, de acuerdo a Sergio Ricupero, autor de "Diseño gráfico en el aula", el uso de tonalidades rojas, azules o verdes, pueden expresar vitalidad, confianza y juventud respectivamente.



Para que conozcas con qué colores puedes causar un mejor impacto y que además no te fallarán en este regreso a clases, te compartimos las siguientes recomendaciones:



1. Morado:



Utilizar accesorios morados o violeta expresa madurez y lucidez. No tiene que ser algo grande pero sí detalles como unos aretes o una agenda.



2. Naranja:



El color naranja denota en ti un carácter cálido y estimulante, por lo que te recomendamos que no dejes pasar este tono y pienses quizás en usar ropa anaranjada para un lunes en donde lo que quieres expresar es mucha energía.



3. Verde o lima:



Además de transmitir juventud, se ligan con el deseo, el equilibrio y la naturaleza. Por ejemplo, tener entre tus accesorios una mochila de este color podrá decir que eres un estudiante con un buen balance entre tus estudios y tu vida personal.



4. Amarillo:



Lo que tengas en tu estuche de este color, como una pluma o un sacapuntas, ¡no lo descartes!, ya que este color habla de una persona plena, que empuja hacia adelante, a lo nuevo, al futuro.



