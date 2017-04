Una mexicana en la Casa Blanca

(SUN)

En medio de las amenazas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos de levantar un muro en la frontera con México, su hija Ivanka Trump estrecha lazos con mexicanos que han emigrado a aquel país.Alexa Rodulfo es la maquillista de cabecera de Ivanka desde hace más de 13 años.Considerada por muchos como “uno de los secretos mejor guardados de la gran manzana”, la make up artist también cuenta entre sus clientas -y amigas- a Lauren Santo Domingo, Carolina Herrera y su hija Carolina Adriana.En entrevista para EL UNIVERSAL, Alexa explica cómo ha sido trabajar con una mujer tan mediática como la hija del presidente.“La mayor satisfacción que tengo es dedicarme a lo que más me gusta en la vida, lo cual considero un verdadero regalo. Cuando uno se enfoca en el trabajo y en desarrollar el talento, todos los esfuerzos se dirigen a mejorar tu labor cada día”, dice la maquillista, quien evita entrar en el tema de los dichos de Trump y sus políticas migratorias hacia los mexicanos.“Algo muy importante que todos los seres humanos debemos defender siempre es la libertad de expresión”, afirma la joven que comenzó su carrera a 16 años.La originaria de Ciudad Juárez, quien radica desde hace más de 12 años en Nueva York, considera un honor trabajar con personalidades de diferentes ámbitos, como diseñadores, actrices, fotógrafos y modelos de renombre mundial.Dice que no permite que el miedo se apodere de su persona, aún cuando hay gente que impone, pero confía en ella.“(Miedo) es un término que no me gusta utilizar. Podría sentir ansiedad o incertidumbre, pero siempre trato de ponerle el nombre correcto a la sensación que experimento. Cuando haces lo que te gusta y tu trabajo te apasiona, lo último en lo que piensas es en el miedo, pues te paraliza, te limita y, para mí, en el trabajo no hay límites”.Asegura que cada cliente es importante y trata de no hacer distinciones, así se trate de una cantante o la hija del presidente de Estados Unidos.“Todas mis clientas ocupan un lugar especial porque he podido compartir con ellas momentos importantes en sus vidas y eso lo valoro muchísimo”, considera Rodulfo, quien también tiene a Aerin Lauder y Wendy Murdoch, entre las personas que le confían su belleza.En el caso de Ivanka, la conoce bien. Afirma que sabe lo que busca, mas no por ello se niega a escucharla cuando tiene algo que recomendarle al momento de trabajar juntas.“Hace 13 años trabajamos por primera vez y, desde entonces, su calidez como persona ha sido la misma. Ella sabe lo que quiere y te lo hace saber, pero siempre está abierta a recibir sugerencias. Como sucede con todas mis clientas, ellas han tocado mi vida de una manera especial y agradezco la confianza que depositan en mí”.Sobre la posibilidad de maquillar a alguna personalidad mexicana, tanto de la política como del espectáculo, además de la actriz Ana de la Reguera, Alexa dice que está abierta.“En mi trabajo he tenido la fortuna de maquillar a mujeres de ámbitos distintos y a todas las encuentro admirables porque son líderes en lo que hacen”, considera.En su carrera, agrega, ha tenido oportunidad de hacer cosas que la llenan de orgullo y pone el ejemplo de la película “Ocean’s Eight”, a cuyo elenco maquilló. También ha hecho portadas y editoriales de moda para las revistas: Vanity Fair, Harper’s Bazaar, Vogue, T Magazine del New York Times y Self, entre otras.“Como alguien que se desenvuelve en un ámbito creativo siempre es un incentivo que se presenten oportunidades para detonar tu talento”.Para la maquillista, la belleza no es algo que siempre salte a la vista y la naturalidad siempre será su elemento más valioso.En las pasarelas.Alexa se ha encargado de maquillar a distintas personas del ámbito de la moda y los espectáculos, entre ellas la supermodelo y blogger canadiense Coco Rocha.En el diseño.Entre sus clientas también están la famosa diseñadora Carolina Herrera, así como su hija Adriana Carolina. “Todas son líderes en lo que hacen”, considera.En la actuación.La make up artist ha embellecido el rostro Ana de la Reguera. También acaba de realizar el maquillaje del elenco de la película Ocean’s Eight.“Ella sabe lo que quiere y te lo hace saber, pero siempre está abierta a recibir sugerencias”Alexa Rodulfo, maquillista.