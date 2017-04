¿Dónde está Barb?: el nuevo libro al estilo "¿Dónde está Wally?"

(Tomada de la Red)

Los fanáticos de Stranger Things no solamente han sido cautivados por la serie en sí, sino también por uno de sus personajes, que se ganó el corazón de todos. No, no estoy hablando de Eleven, sino de Barb.A pesar de que a todos los personajes de la serie no parece importantes demasiado la desaparición de la jovencita, la gran mayoría de quienes vemos la serie original de Netflix reclamamos justicia por ella, e incluso se ha vuelto un fenómeno viral.Los creadores del programa, Ross y Matt Duffer, jamás imaginaron las repercusiones que este personaje secundario tendría en el público, y estoy segura de que tampoco imaginaron que se haría un libro con ella de protagonista.Todos aquellos que crecimos entre las décadas del 80 y 90 hemos pasado por un momento en el que nos obsesionamos con un libro de ¿Dónde está Wally?. ¡Buscarlo era demasiado adictivo! Este hombrecito de ropa a rayas y anteojos nos hacía la vida muy complicada por momentos. Si lo extrañas, y además miras Stranger Things, la buena noticia es que el regalo perfecto para ti acaba de ser creado.A manera de homenaje para esta chica, que desapareció a manos del Demogorgon y nadie ha sentido su pérdida, ha surgido una idea maravillosa: un libro de 32 páginas temáticas de la serie, en donde lo que debemos hacer es lo que ninguno de los protagonistas de la serie ha hecho: buscar y encontrar a Barb.A través de las páginas, te enfrentas con el desafío de buscar a la pelirroja que se encuentra camuflada en varios escenarios populares de la serie, como la piscina, el bosque y otros sitios familiares. El objetivo del juego no es solo hallarla, sino que además debes hacerlo antes de que el monstruo lo haga.La chica desaparecida será tenida en cuenta en la próxima temporada según los creadores, que tras la popularidad que alcanzó el personaje, no pueden dejarla pasar. Mientras esperamos por la segunda temporada de Stranger Things, al menos podemos ir buscando a Barb en este libro tan original.