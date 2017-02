Diez regalos saludables para San Valentín

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En estos días todos estamos agobiados pensando… ¿Qué puedo regalar el Día de San Valentín? Y respuestas hay muchas; sin embargo, si nos detenemos un poco lo que todos deseamos realmente para nuestros seres queridos es que sean saludables, y así poder verlos felices y seguir disfrutando juntos de la vida y hacer juntos lo que más disfrutan en la vida.



Seguramente te estarás preguntando, pero ¿Se puede regalar salud?



La nutrióloga Ana María González del Colegio Mexicano de Nutriología afirma que la “buena noticia es que hay algunos regalos que te ayudan a tener un estilo de vida más saludable y además hay un regalo extra, lo pueden hacer en pareja o con amigos, lo que hace que muchas actividades sean aún más divertidas”.



Aquí una lista de 10 regalos saludables y dulces para San Valentín:



1. Inscripción a un gimnasio o clases de su ejercicio favorito



No cabe duda, hacer ejercicio tiene no solo beneficios físicos, sino también mentales y emocionales. Si además vas con tu pareja o con tu mejor amig@ será aún más divertido y tendrán una actividad más en común.



2. Un termo para poder hidratarse correctamente a lo largo del día



Hoy hay de miles de formas, materiales, colores, etc. Además, ayudas a la ecología y cada vez que tu pareja o amig@ se hidrata tendrá un dulce recuerdo.



3. ¡A cocinar!



Un recetario de ensaladas, así aumentarán su consumo de verduras y frutas de forma deliciosa, creativa y saludable.



4. Un monitor de actividad física, puede ser muy sencillo como un podómetro que mide tus pasos, o uno mucho más sofisticado, lleva el regalo más allá y hagan un reto de juntos lograr 20,000 pasos al día, de ésta manera se motivan mutuamente.



5. ¡Su postre favorito!, recuerda que una alimentación saludable toma en cuenta no solo la parte biológica, igual de importante es la dimensión psicológica y la social. Así que compartan unos dulces, chocolates o unas fresas con crema.



Lo que es importante es cuidar la cantidad



Por otro lado el azúcar nos proporciona energía, que si no la consumimos en exceso nos ayuda a realizar nuestras actividades. Deja de lado la culpa y recuerda que el equilibrio hace la diferencia.



Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) hasta un 10% de nuestra ingesta diaria de energía puede venir de carbohidratos simples como el azúcar.



6. Un diario de salud, que le ayude a hacer más consciencia de lo que come, cuanto y por qué lo come. Esto nos ayuda a tener una relación sana con la comida y recordar que no hay alimentos buenos o malos y que no son culpables de nada, lo malo son las dietas malas o buenas, las cantidades y cuánto nos movemos a lo largo del día.



7. Una sesión de SPA puede ser solo, pareja o con tu mejor amig@, no te arrepentirás.



8. Un “Playlist” , cada vez que lo escuche se acordará de ti, además está comprobado científicamente que la música ayuda a nuestra dimensión mental y emocional.



9. Ropa o accesorios para realizar su ejercicio favorito.



10. Una clase de meditación, también lo pueden practicar juntos y conectarse en un plano más profundo.



Saca lo más dulce y saludable que tienes en ti, para hacer un día de San Valentín diferente, dulce, que no solo dure un día si no que se conviertan en un cambio de hábitos más saludables.



¡Feliz Día de San Valentín!