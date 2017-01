5 formas de bajar de peso ¡sin morir de hambre!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Después de hacer ejercicio, seguramente te encontrarás con unas terribles ganas de pecar con un carbohidrato azucarado, pero si lo que buscas es bajar de peso, comerte unas donas o unas papitas podrían deshacer todas las calorías que quemaste. Pero, ¿qué hacer con el hambre?



Al natural



Alimentos naturales y enteros, tales como verduras, frutas, frijoles y granos tienen muchísima fibra. Y la fibra brinda esa sensación de saciedad por el doble de tiempo.



La fibra soluble, como la de la fruta y frijoles, alenta el vaciamiento del estómago y estabiliza los niveles de azúcar, atacando el hambre.



Por si fuera poco, los alimentos altos en fibra también contienen prebióticos, el alimento para los probióticos, esas bacterias saludables que mantienen un sistema digestivo sano y feliz.



•Tip:



Trata de comer 3 tazas de verduras y 3 piezas de frutas al día, junto con varias porciones de alimentos ricos en fibra como la papa dulce, frijoles y granos enteros.



Quema calorías comiendo



Hay estudios que demuestran que la capsaicina, un componente en el chile, podría ayudar a acelerar el metabolismo, reducir el apetito y controlar el peso. Eso quiere decir que el chile seco y en polvo podría ser una excelente herramienta. Y la capsaicina no es la única, pues el té verde también ofrece los mismos beneficios.



•Tip:



Cambia tu taza de café por una taza de té. Y agrega un poco de chile a las comidas que puedan complementarse, así como sopas y pasta.

Baja el tamaño de tu plato



Un nuevo estudio descubrió que el 92% de las personas limpia sus platos, es decir, se los acaba y hasta los lame. Esto podría ser buenísimo cuando hablamos de ensaladas, pero la mayoría lo hace con galletas, helado, pasta o pastel. Y no tienes que limitarte así de feo, pero podrías aplicar ciertos atajos.



•Tip:



Sírvete papitas en un bol (en lugar de comerlas de la bolsa) y usa utensilios pequeños para limitar tus porciones.



Cambia de rutinas



Sigue corriendo como siempre, pero de vez en cuando agrega nuevas actividades a tu rutina. Al hacerlo estarás mucho más motivada y tu cuerpo no podrá acostumbrarse tanto, como para aburrirse.



•Tip:



¿Mucho frío para salir a correr en las mañanas? Tal vez sea hora de implementar una nueva rutina, pero ahora en casa. Hay tanta variedad, que seguro encontrarás una que te fascine.



Haz más actividad



Y no me refiero a hacer ejercicio, sino a caminar un poco más, estar parada en lugar de sentada, limpiar tu casa con más constancia.



Todas las actividades domésticas o cualquier movimiento que te active sirven para quemar calorías.



•Tip:



No te sientes por más de 30 minutos. Pon una alarma que suene cada tanto tiempo y levántate de tu silla a caminar un poco o subir escaleras. Incluso puedes ver la tele parada por un rato o haciendo el quehacer.