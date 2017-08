¿Qué opinan las mujeres rusas de los hombres latinos?

(Tomada de la Red)

La colaboradora de RBTH, Victoria Arbaiza , ha recopilado los testimonios de varias mujeres rusas sobre sus experiencias como novias o esposas de hombres latinos.La mayoría de las rusas consultadas destacan el atractivo físico y el carácter seductor de sus parejas, aunque algunas opinan que son más propensos a la infidelidad."Me enamoré de mi marido español porque me parece el más guapo del mundo", confiesa Irina, de Alicante. "Es mi opinión personal y no quiero ofender a ningún amigo ni familiar ruso, pero creo que los hombres latinos son mucho más guapos que los rusos", afirma esta joven.Otras chicas rusas han comentado que los hombres latinos, en su opinión, cuidan mucho su físico, siempre están en forma y son deslumbrantes.Tatiana, que vive en México y tiene 34 años, cree que los hombres latinos se destacan por ser cariñosos y expresivos: "Saben cómo conquistar a una mujer. No paran de decirte lo guapa que eres; te hacen sentir que eres especial, la única".Sensuales e irresistiblesLos hombres latinos tienen fama de ser sensuales y seductores."Te devoran con la mirada, son simplemente irresistibles", se ríe María, casada con un argentino."Parece que emanan amor. Son amantes de la naturaleza, de la familia, del fútbol, y, en general, son buenos amantes", bromea la joven.Katia (31 años, Moscú) tuvo un novio latino, pero ahora no quiere ni pronunciar su nombre desde que se enteró de que le fue infiel durante dos años, lo que ha durado su noviazgo."Claro que tuve una mala experiencia y mi opinión sobre los hombres latinos es poco favorable. Pero no solo hablo de mi caso, he visto muchas parejas latinas en las que el hombre es infiel a su chica y lo considera lo más normal del mundo", dice Katia.Marina, al llegar a España, también tenía una opinión similar: "Al principio, creía que todos los españoles y los latinos, en general, eran muy poco serios y que les espantaba el compromiso.Pero cambié de opinión cuando conocí a José, en el que encontré todo lo que buscaba en un hombre: la responsabilidad, el amor y el compromiso".La mayoría de las novias y mujeres de hombres latinos consultadas coinciden en que tienden a llevar un ritmo de vida bastante relajado."No es que sean vagos, pero no se matan trabajando, precisamente", cuenta con ironía Natalia, casada con un español.Según otras chicas rusas, sus novios latinos tienen los siguientes principios: 'primero, la siesta; luego el amor', 'el fin de semana es para no hacer nada', 'no compliques las cosas' o 'no hay que preocuparse de nada'.