¿Evitar alimentos ácidos ayuda a bajar de peso?

(Agencias)

La dieta alcalina está en tendencia. De acuerdo al diario The New York Post , celebridades del calibre de Jennifer Aniston la está llevando a cabo.Y así que digamos que sea muy matada, en realidad no, pues lo único que debes hacer es monitorear los niveles de pH de tu orina en una prueba de orina.Divertido, ¿no?Se basa en la teoría de que ciertos alimentos producen cierto ácido que, al ser digeridos, desequilibran el Ph del cuerpo y, por ende, propician el aumento de peso.Para llevarla a cabo, hay que evitar alimentos ácidos como carne, huevos, lácteos, alimentos procesados y granos, y reemplazarlos por frutas alcalinas: verduras, frijoles, tofu, nueces y semillas.Después de todo te están sugiriendo evitar alimentos procesados y comer más naturales.¿Entonces por qué le dicen "dieta alcalina" si es la dieta que todo nutriólogo va a recomendar? Al final del día no hay evidencia alguna de que el Ph tenga algo que ver con el éxito de la dieta, pero tal parece que sirve.Si nuestras dietas manejaran el Ph de la sangre, la gente con una pésima alimentación estaría cayendo en coma o muriendo por todos lados.La dietaalcalina podría sonar nutricionalmente correcta, pero como una dieta vegetariana, le falta los nutrientes esenciales que el ser humano necesita.En otras palabras, es mucho mejor que seas vegetariana que lleves a cabo esta dieta. No tiene fundamentos y la verdad es que no vale la pena el esfuerzo.