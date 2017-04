5 cosas que debes saber del aumento de senos

(Agencias)

El aumentarse el tamaño de los senos llegó a ser muy popular hace unos años, pero ahora en día, a pesar de que ha disminuido, sigue siendo una gran tendencia.



Con eso de que la cirugía se ha normalizado con el tiempo, es más fácil tomar una decisión, pero eso no quiere decir que sea un procedimiento sencillo.



El dolor es real



Estamos hablando de una cirugía, así que necesitarás varios días de descanso. Y lo mejor es que tengas a alguien que pueda cuidarte, al menos una semana. Los primeros 3 días, el dolor es casi insoportable, luego empieza a estabilizarse, pero pasará mínimo una semana para que puedas levantar bien los brazos e incluso levantar algo pequeño.



Podrás regresar a hacer ejercicio como 10 días después (o más), pero no podrás hacer pesas por meses.



Tus implantes necesitarán adaptarse



Es posible que notes un espacio entre los implantes y tu pecho. Y por la posición, podrías hasta sentirlos a ambos lados de tus senos.



Esto suele suceder si no hay mucho tejido en esa zona del pecho, pero lo importante es que sepas que durante los primeros meses, posiblemente no se van a ver naturales.



Después de 6 meses, esos implantes deberán haberse adaptado naturalmente en la cavidad del pecho.



Necesitarás un cambio de guardarropa



Tus nuevos senos cambiarán la forma en que se ve la ropa en ti, y también cambiarán toda tu silueta. Tendrás que reaprender a vestirte nuevamente.



La buena noticia es que tendrás muchos bras y blusas qué donar, y al mismo tiempo tendrás una nueva excusa para salir de shopping.



Dudar es normal



Si nunca has tenido boobs, te será difícil saber qué tan grandes las vas a querer. Al principio sentirás que tus implantes fueron más grandes de lo que querías… y pensarás que se ven completamente falsos.



Hay chicas que creen que se verán más gordas, y en lugar de subir su autoestima, se atacan a sí mismas.



Estamos hablando de una transición de imagen muy drástica, y será abrumadora al principio, pero poco a poco podrás adaptarte y acomodarte a la nueva imagen.



Nunca sabrás si tomaste una buena decisión, pero con el tiempo aprenderás a reconocer el nuevo cuerpo que tienes y los implantes que conllevan.



Te darán ganas de otra cirugía



Unos años después, tal vez tengas ganas de reducir el tamaño que agrandaste en un principio. Si optaste por una talla muy grande, podrías tener dificultades para encontrar ropa o bras.



A veces la decisión que tomarás al respecto será la correcta para ese momento, pero podría acarrear dificultades más adelante en otro momento de tu vida.