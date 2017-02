5 profesiones que van a desaparecer

(Tomada de la Red)

Los trabajos manuales son los que se encuentran con mayor peso en la balanza si pensamos en oficios que puedan llegar a desaparecer en los próximos años. De hecho, en los últimos 15 años se han producido cambios radicales desde el punto de vista profesional, que han obligado a las empresas a subirse al carro de la tecnología.



¿Qué oficios están en grave riesgo a raíz de la irrupción de Internet, de los smartphones y de otros dispositivos que nos hacen la vida más fácil? El portal especializado en formación Cursos.com explora cinco de ellas:



Agente de viajes



Internet ha permitido que el sector de los viajes se reinvente, así como bajar los precios y llegar de manera más precisa y eficiente al consumidor. Pero las agencias tradicionales han ido e irán cerrando y los agentes de viajes serán cosa del pasado en 2050.



Cajero de banco



Las entidades bancarias cada vez redirigen más a sus clientes a hacer sus trámites vía Internet. De aquí a 2050 todo lo relacionado con la banca será automático en los bancos o se gestionará vía Internet.



Teleoperador



Con la mejora del reconocimiento de voz y con los avances en Inteligencia Artificial, el gremio de teleoperadores está abocado a desaparecer de aquí a 2050.



Cajero de supermercado



Los grandes supermercados están implantando sistemas automáticos de cobro. Pues de aquí a 2050 los cajeros de supermercado no serán más que un recuerdo.



Maquinista de tren



Los trenes del futuro no tan lejano irán pilotados de manera automática. Algo que ya sucede en algunos metros y trenes de transbordo de ciertos aeropuertos. Con el avance de los sensores en 2050 no habrá rastro de los maquinistas de tren.



Algunos de estos trabajos lograrán sobrevivir apelando a la atención diferencial, pero otros pasarán a la historia como en su momento ocurrió con el operario de telégrafo, el lechero o el sereno.