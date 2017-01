'Machacarse' un par de días a la semana reduce la mortalidad

(Tomada de la Red)

¿Uno de tus propósitos de Año Nuevo es empezar a hacer deporte, pero no encuentras tiempo para practicarlo a diario?



Pues te interesa leer este artículo. Porque, pese a que siempre se ha dicho que los deportistas ocasionales tienen más riesgo de sufrir desde lesiones a una muerte súbita por la falta de preparación adecuada, ahora hemos sabido, según un nuevo estudio científico, que realizar ejercicio físico intenso uno o dos días por semana –que bien pueden ser el sábado y/o domingo– ayudaría a reducir el riesgo de mortalidad casi tanto como si se tuviera una rutina deportiva diaria.



Por tanto, ni los vagos ni aquellos que debido a sus obligaciones de entre semana ven imposible hacer ejercicio de lunes a viernes parecen tener ya excusa.



La investigación, desarrollada por la Universidad de Loughborough (Inglaterra), sugiere que el ejercicio intenso que realizan los denominados 'weekend warriors' (en castellano, 'guerreros de fin de semana' porque condensan toda su actividad deportiva en el sábado y el domingo) reduce la mortalidad, siempre que se ajusten a la cantidad recomendada de actividad física semanal.





Es decir, 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos de ejercicio intenso –que es cuando se hace difícil hablar y realizar la actividad física a la vez–, ya sea en una sesión o repartido ese tiempo en dos sesiones diferentes.







Por tanto, hacer deporte un día o dos a la semana reduciría el riesgo de mortalidad por todas las causas, por una enfermedad cardiovascular y debido a un cáncer, en comparación con aquellos individuos que son completamente sedentarios. De hecho, los beneficios a este nivel serían muy similares a los de aquellas personas que siguen una rutina diaria deportiva.







La investigación, publicada recientemente en el JAMA Internal Medicine y dirigida por el doctor Gary O’Donovan, se basa en un conjunto de encuestas a las que dieron respuesta un total de 63.591 adultos –ingleses y escoceses– mayores de 40 años, datos que se recopilaron entre 1994 y 2012 y fueron analizados en 2016.







Los datos hablan





Según el estudio, quienes habían cumplido el objetivo de hacer ejercicio físico a lo largo de la semana reducían en un 35% el riesgo de fallecimiento (en el caso de las muertes por enfermedad cardiovascular, el riesgo se rebajaba en un 41%; y en el de cáncer, un 21%) en comparación con los adultos inactivos.



¿Pero cuáles eran las cifras en aquellos sujetos que concentraban su actividad física solo en el fin de semana? Estos rebajaban un 30% los riesgos de muerte (en concreto, el de fallecer por un problema cardiovascular descendía un 40% y en el caso de un cáncer, un 18%).







“Millones de personas disfrutan haciendo deporte una o dos veces por semana, pero pueden estar preocupados por si no están haciendo suficiente ejercicio. Ahora hemos encontrado un claro beneficio en ese tipo de actividad. Está consiguiendo que se mantengan en forma y saludables”, explica O’Donovan.







En cualquier caso, si eres de los que siguen una rutina deportiva diaria, continúa con ella, porque cuenta con otros beneficios que no tiene la actividad concentrada en uno o dos días –entre otras cosas, ayuda al control de la diabetes y mejora nuestro estado anímico–.







Y si formas parte del grupo de los sedentarios y te vas a animar ahora a hacer este tipo de ejercicio intenso uno o dos días a la semana, lo recomendable es que, con el fin de evitar lesiones y otro tipo de dolencias más graves, no empieces con una actividad demasiado enérgica.



Opta por comenzar, por ejemplo, con caminatas a paso ligero, para luego, poco a poco, ir incrementando la intensidad del ejercicio. Porque, como explica el autor de este estudio, “una persona de mediana edad o mayor debe realizar ejercicio moderado durante doce semanas antes de introducir ejercicio intenso” en su rutina.