Algunas víctimas de maltrato callan para guardar las apariencias

(Tomada de la Red)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada tres mujeres en el mundo que ha mantenido una relación ha sufrido algún tipo de agresión física o violencia sexual en algún momento de su vida.



Aunque se tiende a pensar que estos episodios son más frecuentes en las familias con menos ingresos o un bajo nivel educativo, un reciente estudio sostiene que las mujeres de clases acomodadas no son ajenas en absoluto al problema de la violencia de género.



Es más, la presión por mantener las apariencias –por ejemplo, para mostrar que su matrimonio es perfecto– disuade a muchas de abandonar a una pareja violenta o destapar el hecho de que son maltratadas.



Así lo indican Megan L. Haselschwerdt y Jennifer Hardesty, profesoras de Desarrollo Humano y Estudios Familiares en las universidades de Auburn e Illinois (EE. UU.).



En su opinión, la cultura de la riqueza, que ensalza el bie­nestar material, el perfeccionismo y el estatus social, produce unas expectativas que evitan que muchas mujeres se decidan a pedir ayuda.



Y ello a pesar de que, supuestamente, las féminas acomodadas cuentan con más recursos y herramientas para escapar de esa situación.



Para determinarlo, Haselschwerdt entrevistó a diez mujeres casadas que habían sufrido violencia machista en el hogar y a diecisiete asistentes sociales, todas ellas de un próspero barrio estadounidense. En un ensayo publicado en el Journal of Marriage and Family, esta experta señala que todas menos una contaron que sus cónyuges las sometían a frecuentes episodios de violencia de diverso tipo que iban a más con el tiempo. Estos ejercían el control mediante diversas formas de abuso: amenazas, golpes, insultos y espiando y vigilando todos sus movimientos... Algunos incluso les impedían el acceso a las cuentas bancarias o les quitaban las tarjetas de crédito.



Según la OMS, hay 8 factores que favorecen la violencia de género:



Deficiencias en la educación, tanto en autores como en víctimas.

Haber sufrido malos tratos durante la infancia o haber contemplado episodios de violencia en la familia.

Historial de conductas violentas.

Aceptación de actitudes machistas.

Abuso del alcohol y/o drogas.

Problemas de comunicación en la pareja.

Insatisfacción en el matrimonio.

Sospechas de que la pareja es infiel.